МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Минфин США заявил о введении новых санкций против десятков физических лиц и компаний, связанных с Россией. Нарусова при обсуждении биолабораторий США напомнила о чумных сурках

Так, новые ограничения затронули, в частности, компании "Русатом оверсиз", "Всероссийское военно-патриотическое движение Юнармия", Международный инвестиционный банк со штаб-квартирой в Будапеште, а также 19 торговых судов, связанных с РФ.

По утверждению ведомства, данные суда, большинство из которых ходят под российским и турецким флагами, связаны с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) РФ.

Помимо "Юнармии", как сообщил в свою очередь госдепартамент США, санкции вводятся в отношении "Крымпатриотцентра". Обе организации, как заявил в связи с введением санкций госсекретарь Энтони Блинкен, осуществляют "подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины с помощью милитаризации и идеологизации школьников".

Санкции коснулись и цифрового подразделения холдинговой компании USM, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте американского министерства финансов.

Санкции были введены за связь с холдинговой компанией USM, сообщил минфин.

Кроме того, в санкционный список попали предприятия "Росатома" "Ковровский механический завод", выпускающий газовые центрифуги для обогащения урана, и "Производственное объединение "Старт" имени Проценко", также являющееся предприятием ядерного оружейного комплекса.

Также санкции были введены против Владимирского производственного объединения "Точмаш" и против Научно-исследовательского и конструкторского института монтажной технологии "Атомстрой", также входящих в госкорпорацию "Росатом".

Наконец, Вашингтон ввел санкции против российского вице-премьера Марата Хуснуллина, бывшего министра транспорта РФ и генерального директора ГТЛК Евгения Дитриха, а также совладельца холдинга USM Владимира Скоча, сообщается в документе.

По заявлению министерства, Владимир Скоч — отец депутата Госдумы Андрея Скоча, который после избрания передал ему свои акции в компании USM. Санкции также введены против дочери Андрея Скоча Варвары Скоч. По утверждению минфина США, в 2020 году Владимир Скоч передал ей 50% своих акций в USM.

Также санкции против Владимира и Варвары Скоч ввела Британия.

Кроме того, Минфин США объявил, что совместно с Великобританией введет санкции против структур бизнесмена Алишера Усманова, отменяя генлицензию, освобождавшую их от рестрикций, но делая исключение для издательского дома "Коммерсантъ".

Под санкции попали, в частности, холдинг "Металлоинвест" с многочисленными активами, оператор сотовой связи "Мегафон", так называемая "кипрская сеть" Усманова, связанные с ним топ-менеджеры и пасынок бизнесмена Натан Винер вместе с контролируемыми им компаниями.

"В результате отзыва (генеральной лицензии) все структуры, которыми Усманов владеет напрямую или опосредованно на 50% или более блокируются вне зависимости от того, находятся ли они в санкционном списке", — говорится в заявлении минфина.

Отдельной лицензией министерство освободило от рестрикций транзакции с издательским домом "Коммерсантъ". Оно дало срок до 11 июля на прекращение всех сделок с "Металлоинвестом" и "Мегафоном".

Всего санкции коснулись 120 физических и юридических лиц.

Как говорится в обнародованном заявлении госдепартамента, попавшим под ограничения физическим и юридическим лицам вменяется в вину "содействие деятельности по уклонению от санкций".