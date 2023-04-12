США ввели экспортные ограничения против 28 компаний
США ввели экспортные ограничения против 28 компаний, включая 10 юрлиц из России
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Министерство торговли США сообщило о введении экспортных ограничений против 28 компаний из десяти стран мира, в том числе десяти российских юрлиц.
Уточняется, что в черный список попали также компании из Армении, Китая, Мальты, Сингапура, Испании, Сирии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана.
В большинстве случаев рестрикции мотивируются якобы имевшими место "попытками в обход мер экспортного контроля закупить… продукцию американского происхождения для поддержки российских вооруженных сил и/или ВПК".
https://1prime.ru/News/20230412/840355075.html
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