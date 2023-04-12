МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Министерство торговли США сообщило о введении экспортных ограничений против 28 компаний из десяти стран мира, в том числе десяти российских юрлиц. США ввели новые санкции против России

Уточняется, что в черный список попали также компании из Армении, Китая, Мальты, Сингапура, Испании, Сирии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана.

В большинстве случаев рестрикции мотивируются якобы имевшими место "попытками в обход мер экспортного контроля закупить… продукцию американского происхождения для поддержки российских вооруженных сил и/или ВПК".