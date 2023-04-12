МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Писатель Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет, сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Турецкий писатель призвал страну сотрудничать с Россией по продовольствию

"Эдик Багиров действительно умер. Не хотели сообщать, пока семья в шоке таком, но что уж тут утаишь. Поверить невозможно, конечно", — написала она в своем Telegram-канале.

"Мужик настоящий, любящий жизнь — даже слишком, как оказалось, — ты теперь хоть поспишь, друг. А мы знаем, что будем перечитывать сегодня и какие приключения вспоминать", — заявила Симоньян.

Эдуард Багиров — писатель, автор романов "Гастарбайтер", "Любовники", "Идеалист", с 2022 года вел программу "Багиров против" на радио Sputnik.