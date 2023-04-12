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2023
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Умер писатель Эдуард Багиров
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Писатель Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет, сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. "Эдик Багиров действительно умер. Не хотели сообщать, пока семья... ПРАЙМ, 12.04.2023
новости, россия, эдуард багиров, смерть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Писатель Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет, сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
"Эдик Багиров действительно умер. Не хотели сообщать, пока семья в шоке таком, но что уж тут утаишь. Поверить невозможно, конечно", — написала она в своем Telegram-канале.
"Мужик настоящий, любящий жизнь — даже слишком, как оказалось, — ты теперь хоть поспишь, друг. А мы знаем, что будем перечитывать сегодня и какие приключения вспоминать", — заявила Симоньян.
Эдуард Багиров — писатель, автор романов "Гастарбайтер", "Любовники", "Идеалист", с 2022 года вел программу "Багиров против" на радио Sputnik.