МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Мобильный оператор "Мегафон" намерен оспаривать внесения в санкционный список США всеми доступными способами, сообщили в компании. США ввели новые санкции против России

Ранее в среду США ввели новые санкции против десятков физических и юридических лиц, связанных с Россией. В санкционные списки, в частности, включен "Мегафон".

"Внесение нашей компании в санкционный список США мы считаем несправедливым и незаконным шагом, не имеющим под собой никаких оснований. Мы коммерческая компания, оказывающая миллионам клиентов услуги высокой социальной значимости. Мы намерены оспаривать эти ограничения всеми доступными нам способами", — говорится в сообщении компании.