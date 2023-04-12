"Мегафон" намерен оспаривать внесение в санкционный список США
"Мегафон" намерен оспаривать внесение в санкционный список США всеми доступными способами
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Мобильный оператор "Мегафон" намерен оспаривать внесения в санкционный список США всеми доступными способами, сообщили в компании.
Ранее в среду США ввели новые санкции против десятков физических и юридических лиц, связанных с Россией. В санкционные списки, в частности, включен "Мегафон".
"Внесение нашей компании в санкционный список США мы считаем несправедливым и незаконным шагом, не имеющим под собой никаких оснований. Мы коммерческая компания, оказывающая миллионам клиентов услуги высокой социальной значимости. Мы намерены оспаривать эти ограничения всеми доступными нам способами", — говорится в сообщении компании.
https://1prime.ru/News/20230412/840355354.html
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