ЦЮРИХ, 12 апр — ПРАЙМ. Посольство России в Швеции потребовало провести транспарентное международное расследование терактов на газопроводах "Северный поток", отметив необходимость подключения к нему представителей РФ. NYT: в Швеции и Дании сомневаются в выводах Германии по "Северным потокам"

В дипмиссии подчеркнули, что с момента взрывов на газопроводах прошло уже более полугода, в течение которых шведская сторона не обнародовала каких-либо выводов, сделанных следствием. Как напомнили в посольстве, на прошлой неделе шведский прокурор Матс Юнгквист заявил, что ясности относительно того, кто стоит за подрывом газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", нет, и найти ответственных будет непросто.

"С удивлением узнали, что виновных шведы все это время, видимо, и не искали. Прокурор Матс Юнгквист сообщил, что задача, которую поставила перед собой шведская сторона на данном этапе, оказывается, заключается в установлении возможных угроз для Швеции, например, факта использования ее территории для осуществления подрывов. Шведские следователи, "конечно же", рассчитывают найти злоумышленников, но заранее решают "подстелить соломку" — дескать, это будет непросто с учетом неких "обстоятельств", — говорится в заявлении посольства, опубликованном в его Telegram-канале.

Российские дипломаты отметили, что работа шведских следователей вызывает вопросы, и потребовали провести международное расследование с привлечением российской стороны.

"Требуем проведения транспарентного и всеобъемлющего международного расследования диверсий с обязательным подключением представителей России. Замести под ковер следы этого беспрецедентного преступления непозволительно никому, уважаемый господин шведский прокурор", — заявили в посольстве.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.