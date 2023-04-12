МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Холдинг USM считает несправедливыми и необоснованными санкции США, введенные против него, а также против дочерних компаний и акционеров, и намерен оспаривать их как незаконные, говорится в сообщении холдинга. США ввели новые санкции против России

Ранее в среду США ввели новые санкции против десятков физических и юридических лиц, связанных с Россией. В частности, санкции были введены против принадлежащего USM Group оператора "Мегафон", а также совладельца холдинга USM Владимира Скоча. Помимо этого, под санкции попал пасынок бизнесмена Алишера Усманова Натан Винер вместе с контролируемыми им компаниями.

"Мы считаем введенные США ограничения против холдинга USM, его дочерних компаний, их менеджмента, а также родственников Алишера Усманова и других акционеров несправедливыми и необоснованными… Данные ограничения будут оспариваться как незаконные", — говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что Алишер Усманов давно не занимается предпринимательской деятельностью, владеет в USM долей менее 50% и не участвует в его управлении.

"Отдельно подчеркнем, что включение в списки родственников — это аморальная практика, напоминающая взятие заложников", — добавили в компании.

Ранее холдинг сообщил, что намерен оспорить и новые санкции Великобритании, введенные против него в среду.

USM Holdings — диверсифицированный холдинг, управляющий активами в сфере металлургии, горной добычи, телекоммуникаций и технологий. В их число входят компании "Металлоинвест", "Удоканская медь" и оператор "Мегафон". Группа также выступает акционером Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) с крупнейшими бенефициарами, по данным системы "БИР-Аналитик", Алишером Усмановым (49%) и Владимиром и Варварой Скоч (по 15%).