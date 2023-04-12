МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что новые санкции против России не повлияют на подходы Москвы, но нанесут репутационный удар Вашингтону. США ввели новые санкции против России

"Предпринимаемые администрацией недружественные шаги не способны повлиять на подходы и позиции нашей страны. Нанесут лишь новый ощутимый урон деловой репутации Соединенных Штатов в глазах остального мира", — сказал он.

По словам посла, "судорожные попытки Вашингтона "наказать" Россию лишь подтверждают бессилие местных властей добиться отказа нашей страны от защиты жизненно важных национальных интересов".

Антонов отметил, что санкции против "Юнармии" продемонстрировали намерение Вашингтона зарубить на корню любовь российских детей к своей стране, а рестрикции против структур "Росатама" стали попранием принципов функционирования рынков энергоносителей.

"Судя по всему, сверхдоходы местных нефтяников и газовиков, "снимающих сливки" с терактов против трубопроводов системы "Северный поток" и обрушения энергосвязей России и Европы, не дают покоя и атомщикам. Примечательно при этом, что от очередного санкционного выпада Вашингтона, призванного максимально осложнить взаимодействие "третьих" стран с отечественными контрагентами, далеко не в восторге европейские союзники Соединенных Штатов. Ведь ни для кого не секрет, что экономическое процветание стран Европы во многом зиждилось на бесперебойных поставках дешевых и высококлассных энергоносителей из РФ", — отметил он.