МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Проверку в территориальных водах Турции ждут 28 кораблей, они везут в общей сложности свыше одного миллиона тонн продовольственной продукции в рамках "зерновой сделки", сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. В Кремле заявили, что перспективы "зерновой сделки" не такие уж хорошие

По данным ведомства, сотрудники ООН в Совместном координационном центре, ответственные за составление плана проверки, отказываются от выполнения своих обязанностей, пытаясь поддержать требования Украины по регистрации судов.

При этом еще более сложная ситуация сложилась с регистрацией сухогрузов. Согласно данным на сайте МИД, украинцы сначала нагнали корабли в турецкие воды, игнорируя правила сделки и требования по досмотру, а затем стали обвинять Россию в провоцировании заторов.

"Затем в администрации украинских портов поняли, что на очередности прохода кораблей можно тоже заработать, и начали брать взятки с судовладельцев за ускоренную регистрацию", — отмечается в заявлении. СКЦ возобновил проверки судов в рамках "зерновой сделки"

На фоне сложившейся ситуации делегация РФ предложила внести в украинский регистрационный лист корабли, которые везут продовольствие в страны Африки и/или стоят в очереди с января. Однако украинская сторона выступила против такой инициативы, не пожелав терять источник дополнительных незаконных доходов, подчеркивается в сообщении.

"Таким образом, в результате действий самих украинцев и ооновцев застопорились регистрация и инспекции судов", — заявили в министерстве.

Несмотря на то, что целями "черноморской сделки" провозглашались обеспечение мировой продовольственной безопасности и помощь нуждающимся странам, инициатива "продолжает обслуживать коммерческий экспорт Киева в интересах западных стран", а доля гуманитарных поставок по линии Всемирной продовольственной программы ООН остается "смехотворной", добавили в МИД.

Кроме того, ведомство отметило, что дальнейшее продление сделки будет невозможно без решения пяти системных проблем:

переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT;

возобновления поставок сельскохозяйственной техники и запчастей, а также возобновление сервисного обслуживания;

отмены ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты;

восстановления работы магистрали "Тольятти-Одесса" для поставок аммиака;

разблокировки иностранных активов и счетов компаний РФ, занимающихся производством и поставкой агропродукции.

Россия, Турция, Украина и ООН в июле прошлого года подписали пакет соглашений, получивших название "зерновой" сделки. Инициатива направлена на решение двух задач: обеспечение вывоза зерна и удобрений из черноморских портов на Украине и отмену барьеров для российского экспорта.

В ноябре 2022 года сделку продлили на 120 дней, а в марте – еще на 60. При этом российская сторона настаивала на исполнении второй части договоренностей, касающейся выхода российской продукции на мировой рынок.