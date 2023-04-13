МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Совершившая теракт в Санкт-Петербурге Дарья Трепова сделала это после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"*, сообщила ФСБ. Муж Треповой заявил, что не имеет отношения к убийству военкора Татарского

"Руководителями экстремистской организации "Фонд борьбы с коррупцией"* Леонидом Волковым** и Иваном Ждановым** после начала специальной военной операции неоднократно заявлялось о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами". <…> Как результат, 2 апреля Треповой Дарьей был совершен теракт", — рассказали в ведомстве.

Еще один участник подготовки взрыва — член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Юрий Денисов. Он передал девушке бомбу в бюсте военного корреспондента через экспресс-доаствку.

"Денисов по заданию украинских спецслужб в феврале 2023 года прибыл из Киева через территорию Латвии в столичный регион, где собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина. С этой целью он приобрел автомобиль и снял квартиру рядом с местом его проживания", — заявили в ФСБ.

Денисов покинул Россию 3 апреля и улетел в Турцию через Армению. Российская сторона хочет объявить его в международный розыск. Против Волкова** и Жданова** в России возбуждены уголовные дела о публичных призывах к терроризму и экстремизму, в рамках которых они объявлены в розыск.

* Экстремистская организация, запрещенная в России

**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента