ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предлагающий сделать понедельник после Пасхи выходным
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Депутаты от ЛДПР, а также сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева и Вадим Деньгин внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается дать россиянам еще один выходной день — понедельник после Пасхи.
Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
"Законопроектом предлагается закрепить в статье 112 ТК обязанность правительства Российской Федерации при переносе выходных дней один из них переносить на понедельник, следующий за Светлым Христовым Воскресением, ежегодно приходящимся на воскресный день", — говорится в пояснительной записке.
Такое решение, как указывается, станет свидетельством признания особой роли православия в истории России.
https://1prime.ru/News/20230413/840360081.html
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