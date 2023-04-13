МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Депутаты от ЛДПР, а также сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева и Вадим Деньгин внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается дать россиянам еще один выходной день — понедельник после Пасхи. Россиянам раскрыли, можно ли выгодно взять отпуск в майские праздники

Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается закрепить в статье 112 ТК обязанность правительства Российской Федерации при переносе выходных дней один из них переносить на понедельник, следующий за Светлым Христовым Воскресением, ежегодно приходящимся на воскресный день", — говорится в пояснительной записке.

Такое решение, как указывается, станет свидетельством признания особой роли православия в истории России.