В Венгрии заявили, что не будут менять позицию по украинскому конфликту
В Венгрии заявили, что не станут менять позицию по конфликту на Украине под давлением США
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БУДАПЕШТ, 13 апр — ПРАЙМ. Венгрия продолжит настаивать на мироном урегулировании украинского конфликта, несмотря на давление США, заявил директор по коммуникациям правящей партии "Фидес" Иштван Холлик.
По его словам, американские санкции против Международного инвестиционного банка и его венгерского вице-президента Имре Ласлоцки призваны надавить на Будапешт и заставить его изменить позицию.
"Думаю, что в этом случае достаточной реакцией будет с должным уважением донести до господина посла, что мы не будем менять свою позицию", — подчеркнул Холлик в эфире телеканала HirTV.
"Мы по-прежнему на стороне мира", — добавил он.
Западные страны ввели беспрецедентные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Ранее в четверг стало известно, что международная экспертная группа Ермака–Макфола разработала новый план по усилению санкционного давления на Москву.
При этом Венгрия с самого начала не поддерживает ограничения в отношении российского топлива, а также выступает против поставок вооружения Киеву. Власти страны неоднократно призывали к скорейшему началу мирных переговоров.
https://1prime.ru/News/20230413/840360134.html
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