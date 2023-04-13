БУДАПЕШТ, 13 апр — ПРАЙМ. Венгрия продолжит настаивать на мироном урегулировании украинского конфликта, несмотря на давление США, заявил директор по коммуникациям правящей партии "Фидес" Иштван Холлик. Украина получит еще 115 миллиардов долларов от международных партнеров

По его словам, американские санкции против Международного инвестиционного банка и его венгерского вице-президента Имре Ласлоцки призваны надавить на Будапешт и заставить его изменить позицию.

"Думаю, что в этом случае достаточной реакцией будет с должным уважением донести до господина посла, что мы не будем менять свою позицию", — подчеркнул Холлик в эфире телеканала HirTV.

"Мы по-прежнему на стороне мира", — добавил он.

Западные страны ввели беспрецедентные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Ранее в четверг стало известно, что международная экспертная группа Ермака–Макфола разработала новый план по усилению санкционного давления на Москву.

При этом Венгрия с самого начала не поддерживает ограничения в отношении российского топлива, а также выступает против поставок вооружения Киеву. Власти страны неоднократно призывали к скорейшему началу мирных переговоров.