РИМ, 13 апр — ПРАЙМ. Следователи установили личности людей из группы, которая помогла сыну губернатора Красноярского Края Александра Усса Артему бежать из-под домашнего ареста в Италии, пишет газета la Repubblica cо ссылкой на материалы расследования миланской прокуратуры. Усс-старший поблагодарил тех, кто помог его сыну вернуться в Россию

Бизнесмен покинул страну через Словению. Затем, как говорится в документах, он перебрался в Сербию, а оттуда уже — в Россию. Сопровождающие помогли ему за несколько часов добраться из Милана до Словении, сменив по пути несколько машин. Границу они, как считают правоохранительные органы, пересекли по поддельным документам.

В побеге российского предпринимателя приняла участие группа, в которой было менее десяти человек: шесть или семь.

"Некоторые из них уже идентифицированы (всего четыре или пять человек) и в отношении них ведется расследование, а другие подлежат выявлению", — пишет издание.

Кроме того, прокуратура расследует возможное причастие к побегу Усса российских спецслужб, которые якобы "организовали и руководили всей операцией".