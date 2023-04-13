СМИ раскрыло, как Артем Усс сумел скрыться из Италии
La Repubblica: итальянские следователи рассказали, кто и как помог Уссу скрыться из Италии
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РИМ, 13 апр — ПРАЙМ. Следователи установили личности людей из группы, которая помогла сыну губернатора Красноярского Края Александра Усса Артему бежать из-под домашнего ареста в Италии, пишет газета la Repubblica cо ссылкой на материалы расследования миланской прокуратуры.
Бизнесмен покинул страну через Словению. Затем, как говорится в документах, он перебрался в Сербию, а оттуда уже — в Россию. Сопровождающие помогли ему за несколько часов добраться из Милана до Словении, сменив по пути несколько машин. Границу они, как считают правоохранительные органы, пересекли по поддельным документам.
В побеге российского предпринимателя приняла участие группа, в которой было менее десяти человек: шесть или семь.
"Некоторые из них уже идентифицированы (всего четыре или пять человек) и в отношении них ведется расследование, а другие подлежат выявлению", — пишет издание.
Кроме того, прокуратура расследует возможное причастие к побегу Усса российских спецслужб, которые якобы "организовали и руководили всей операцией".
https://1prime.ru/News/20230413/840360700.html
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