Норвегия объявила персона нон-грата 15 сотрудников российского посольства
МИД Норвегии объявил 15 сотрудников посольства России персонами нон грата
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Норвегия объявила 15 сотрудников российского посольства персона нон-грата, заявили во внешнеполитическом ведомстве Королевства.
"Правительство решило объявить персона нон-грата 15 офицеров разведки, которые работали под прикрытием дипломатов в Норвегии", — говорится в сообщении на сайте.
Россияне должны в скором времени покинуть Норвегию.
При этом, как заявили в МИД страны, Осло намерен поддерживать с Москвой нормальные дипломатические отношения, несмотря на высылку дипломатов.
"Я хотела бы подчеркнуть, что Норвегия стремится поддерживать нормальные дипломатические отношения с Россией и что российским дипломатам всегда рады в Норвегии", — сказано в заявлении министра иностранных дел Анникен Хюитфельд. Кроме того, власти хотят, чтобы Россия сохранила в стране дипмиссию.
Также Норвегия не будет выдать визы сотрудникам разведслужб.
https://1prime.ru/News/20230413/840361410.html
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