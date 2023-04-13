МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Норвегия объявила 15 сотрудников российского посольства персона нон-грата, заявили во внешнеполитическом ведомстве Королевства. США объявили персонами нон грата 12 российских дипломатов

"Правительство решило объявить персона нон-грата 15 офицеров разведки, которые работали под прикрытием дипломатов в Норвегии", — говорится в сообщении на сайте.

Россияне должны в скором времени покинуть Норвегию.

При этом, как заявили в МИД страны, Осло намерен поддерживать с Москвой нормальные дипломатические отношения, несмотря на высылку дипломатов.

"Я хотела бы подчеркнуть, что Норвегия стремится поддерживать нормальные дипломатические отношения с Россией и что российским дипломатам всегда рады в Норвегии", — сказано в заявлении министра иностранных дел Анникен Хюитфельд. Кроме того, власти хотят, чтобы Россия сохранила в стране дипмиссию.

Также Норвегия не будет выдать визы сотрудникам разведслужб.