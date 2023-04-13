ЦЮРИХ, 13 апр — ПРАЙМ. Швейцария к 2028 году предоставит Украине 1,5 миллиарда франков (около 1,7 миллиарда долларов) дополнительной помощи, сообщает местный портал 20 Minuten со ссылкой на главу МИД страны Иньяцио Кассиса. В Швейцарии рекомендовали нормировать продажу антибиотиков из-за нехватки

Как сообщается, министр объявил о финансовой поддержке Украины в среду в Вашингтоне в рамках весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Кассис отметил приверженность Швейцарии долгосрочной поддержке Украины. Федеральный совет хочет предоставить еще как минимум 1,5 миллиарда швейцарских франков до 2028 года", — говорится в сообщении.

Как уточняется, финансовая помощь будет оказана в рамках швейцарской стратегии международного сотрудничества на 2025-2028 годы.

Ранее Швейцария выступила с осуждением российской спецоперации на Украине и присоединилась к большинству санкционных мер, введенных Евросоюзом против РФ.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.