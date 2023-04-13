МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Евросоюзу придется вернуть России ее замороженные активы после того, как конфликт на Украине закончится, пишет газета Die Welt, ссылаясь на документ ЕК. Суд обязал Россию заплатить Украине пять миллиардов долларов

"Согласно данным из неопубликованных документов, <…> Еврокомиссия приходит к отрезвляющему выводу: замороженные активы нельзя трогать, поскольку однажды, когда конфликт закончится, их придется вернуть России", — отмечается в статье.

Кроме того, все еще актуальным остается вопрос, а где именно в Европе находятся резервы российского ЦБ: по оценке Еврокомиссии, это около 300 миллиардов евро. Эти деньги могли бы направить на восстановление Украины, однако, МВФ считает, что на это понадобится 380 миллиардов.

Помимо этого, если активы все же найдут и их заморозят, встает вопрос о возможности конфискации: ведь нужно доказать, что российские миллиардеры совершили преступления. Таким образом, суды по этим делам могут затянуться на годы.

Еще один вариант: резервы российского Центрального Банка можно инвестировать в европейские гособлигации — годовая доходность составила бы 2,6 процента. Однако, как отмечается, это — чрезвычайная мера, которая с юридической точки зрения возможна.

Евросоюз с февраля прошлого года ужесточает антироссийские санкции. Сейчас против Москвы введено уже десять пакетов ограничений. В ноябре глава ЕК Урсула Фон Дер Ляйен заявила, что замороженные российские активы на сумму в 300 миллиардов евро могут направить на восстановление Украины. При этом законодательная база для этого пока отсутствует. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заморозка резервов — это воровство.