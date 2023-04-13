МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. И заморозка российских активов, и использование их для инвестиций — это почти то же самое, что воровство со стороны Евросоюза, причем при убыточных вложениях ЕС придется возвращать России деньги в полном объеме, заявила РИА Новости адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш. Макрон: ЕС вправе создавать протекционистские механизмы

Ранее издание Welt со ссылкой на конфиденциальный документ сообщило, что Еврокомиссия была вынуждена признать, что замороженные активы Банка России придется вернуть после окончания конфликта на Украине, однако пока хочет вложить эти средства в европейские гособлигации под 2,6% годовых.

"В каком-то смысле можно приветствовать этот верный юридический вывод Еврокомиссии о том, что чужая собственность, в том числе суверенного государства, не может просто так кем-то изыматься, поскольку это противоречит нормам международного права и неотъемлемому праву защиты собственности, которое подтверждается и внутренним законодательством государств, в том числе тех государств, что заморозили российские активы. Изъять активы России, кому-то передать невозможно, иначе это будет воровством, об этом говорили на самом высоком уровне в России сразу после заморозки активов", — сказала Ярмуш.

Она отметила, что выводы ЕК подтверждают позицию России о незаконности заморозки российских активов. При этом европейские чиновники, добавила юрист, понимают, что просто взять у РФ деньги и отдать Киеву невозможно, поэтому и появилась идея использовать их для инвестиций. Но и здесь есть вариант развития событий, который для ЕС неблагоприятен.

"Инвестиции могут принести как прибыль, так и убыток. И при убытке Евросоюз вынужден будет потери, связанные с рисковыми инвестициями, возвращать России в том объеме, в котором они были заморожены. Чтобы это было не за счет России. Я предполагаю, что эти риски остановят еврочиновников от того, чтобы пускать деньги в рост и пускать их на инвестиции", — заключила Ярмуш.