МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Утекшие в сеть секретные документы США свидетельствуют о том, что Вашингтон активно следит за генсеком ООН Антонио Гутеррешем, пишут СМИ. В частности, бумаги Пентагона свидетельствуют, что Гутерреш был готов пойти навстречу интересам России ради сохранения зерновой сделки и выражал негодование по поводу призыва главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен производить больше вооружения. Минюст США начал расследование утечки секретных документов по Украине и КНР

"Материалы указывают на то, что Вашингтон внимательно следит за Антонио Гутеррешем", — сообщает телерадиокомпания BBC, отмечая, что один из утекших файлов указывает на готовность Гутерреша ради зерновой сделки пойти навстречу интересам России.

"Гутерреш отмечал свои усилия, направленные на улучшение возможности России экспортировать, даже если они включают попавших под санкции российских юридических и физических лиц", — говорится в документе.

При этом, согласно американской оценке, его действия "подрывали более масштабные усилия, направленные на то, чтобы привлечь Москву к ответственности за действия на Украине".

Еще один слитый документ, датированный серединой февраля, описывает откровенный разговор Гутерреша с его заместителем Аминой Мохаммед, в котором генсек выражает "негодование" призывом главы ЕК производить больше оружия и боеприпасов из-за конфликта на Украине.

"Хорошо известно, что Америка входит в число стран, которые регулярно шпионят за ООН, но когда становятся известны плоды этого шпионажа, это очень смущает и в данном случае может навредить Гутеррешу", — отмечает телеканал.

Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне заявили, что изучают информацию об утечке.

Белый дом, однако, отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст США ведет уголовное расследование случившегося.