МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Минцифры предложило приравнять удостоверяющие личность документы через приложение "Госуслуги" к их оригиналам, говорится в проекте президентского указа. Россияне смогут получать налоговые уведомления через "Госуслуги"

"Проектом указа планируется приравнять действия граждан Российской Федерации по предъявлению с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее — мобильное приложение) сведений в электронном виде из документов, удостоверяющих личность и иных выданных государственными органами документов к действиям по предъявлению оригиналов таких документов", — поясняется в документе.

Приложение "Госуслуги", как уточнили в министерстве, можно будет применять для того, чтобы подтвердить личность или предъявить другие документы, например, для получения услуг в МФЦ.

"При этом цифровые версии не заменяют бумажные документы, при желании по-прежнему можно будет предъявлять оригиналы. Перечень ситуаций, в которых можно использовать электронный документ, определит правительство", — добавили в пресс-службе Минцифры.

В феврале президент Владимир Путин поддержал предложение ведомства о разработке указа, который бы устанавливает правила использования "цифрового паспорта" в стране. Подобные сервисы, как отмечалось, очень востребованы.

В конце марта российский лидер распорядился составить до 1 мая проект указа, который бы определял, в каком случае и как можно будет использовать цифровой вариант удостоверения личности вместо бумажного.