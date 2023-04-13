МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Киев "вне себя" из-за пессимизма американских чиновников в оценках шансов на успех украинского контрнаступления, приведенных в секретных документах, попавших в сеть, пишет Politico, ссылаясь на высокопоставленных украинских чиновников, пожелавших сохранить анонимность. Минюст США начал расследование утечки секретных документов по Украине и КНР

"Украинские чиновники вне себя из-за утечки закрытых документов разведки США, некоторые из которых носят гриф "совершенно секретно"… Их раздражает не столько оценка готовности и стойкости украинских вооруженных сил или замечания о нехватке вооружения, в том числе ракет ПВО, сколько пессимизм в отношении шансов Украины захватить значительные территории в ходе контрнаступления, которое может начаться в ближайшие пару месяцев", — говорится в материале на сайте издания.

Как сообщает издание, несмотря на заявления о взаимном доверии между США и Украиной, данные из опубликованных документов говорят о росте недоверия к Киеву в верхних эшелонах Пентагона и Совета национальной безопасности США.

Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.

Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.

Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщал, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за того, что произошла утечка секретных документов, в которых описывалось состояние украинских войск.