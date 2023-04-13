ВАШИНГТОН, 13 апр — ПРАЙМ. Замгоссекретаря Виктория Нуланд в ходе форума о партнерстве США-Украина пообещала, что американцы будут поддерживать восстановление Украины. Всемирный банк заявил о нехватке допфинансирования Украины

"Задача перед нами сложная. Вместе мы работаем над тем, как оказать поддержку украинским военным…", — указала она.

Кроме того, она пообещала Киеву помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры. "Мы поможем укрепить украинские правительственные институты, чтобы они обеспечивали достойное существование и возможности для всех украинских граждан и чтобы они были больше закалены против коррупции". – добавила она.

Она указала, что нужно "помочь углубить интеграцию Украины с Европой, и сделать продукцию Украины более представленной в цепочках поставок".

"Наша общая цель должна быть не просто Украина выжившая, но Украина процветающая", — добавила Нуланд.

По ее словам, США также будут развивать практику передачи на нужды Украины капиталов, конфискуемых у российских предпринимателей, и участвуют в обсуждении судьбы замороженных активов Центрального банка РФ.

"В феврале мы объявили о первом транше в рамках этих полномочий (на конфискацию частных средств) в 5,4 миллиона долларов, за ним последуют новые объявления. Конечно, продолжаются дискуссии о судьбе примерно 300 миллиардов долларов активов российского центрального банка, которые мы и наши союзники заморозили", — сказала Нуланд.

В феврале американские власти конфисковали в пользу Украины 5 миллионов 379 тысяч 876 долларов и 94 цента со счета российского предпринимателя Константина Малофеева в банке Sunflower Bank.

"Всемирный банк сейчас подсчитал, что реконструкция обойдется в 411 миллиардов долларов в следующее десятилетие, и это консервативная оценка. Помимо всего прочего, мы работаем над тем, чтобы Россия помогла все это оплатить", — сказала Нуланд.

Нуланд, у которой украинские корни, стала известна активным вмешательством во внутренние дела Украины еще во время государственного переворота в феврале 2014 года. Широкой публике она запомнилась тем, что кормила печеньем активистов Майдана. Сама Нуланд заявила позднее, что раздавала в центре Киева на Майдане сэндвичи, а не печенье, причем не только демонстрантам, но и бойцам спецподразделения "Беркут". В том же году в СМИ был опубликован телефонный разговор Нуланд, занимавшей тогда пост помощника госсекретаря по вопросам Европы, в котором она пренебрежительно отозвалась о ЕС. За грубое высказывание пришлось извиняться, но пост она сохранила. В администрации Джо Байдена Нуланд заняла пост первого замгоссекретаря и активно поддерживает риторику США о "российской угрозе" для Украины. В конце января она заявила, что "Северный поток — 2" не продвинется вперед, если напряжение на границах Украины будет нарастать.