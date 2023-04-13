МАДРИД, 13 апр — ПРАЙМ. Испания предоставит гарантии Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 100 миллионов евро для помощи украинским общинам и укрепления продовольственной безопасности Украины, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе правительства королевства. СМИ: Швейцария предоставит Украине помощь на 1,7 миллиарда долларов

"Первый вице-президент правительства Надя Кальвиньо подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), согласно которому Испания предоставит гарантии на сумму 100 миллионов евро для помощи общинам и укрепления продовольственной безопасности на Украине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это соглашение, оформленное в рамках проходящих на этой неделе в Вашингтоне встреч Международного валютного фонда, Всемирного банка и "Группы двадцати", поможет ускорить развитие и восстановление сельскохозяйственного производства на Украине, а также обеспечить восстановление основных услуг, таких как отопление, водоснабжение, канализация и общественный транспорт.

Согласно правительству, с начала конфликта Испания предоставила финансовую помощь Украине различными путями, в том числе через Всемирный банк, Европейский союз и, после заключения данного соглашения, ЕБРР. Подчеркивается, что вклад королевства в Европейский фонд мира, инструмент Европейской комиссии, составляет 320 миллионов евро. Эта финансовая помощь является дополнением к гуманитарным акциям, которые реализует Испания.

"Испания приняла более 170 000 украинских беженцев, которым она также предоставила медицинские и образовательные услуги", — уточняется в сообщении.