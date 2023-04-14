МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что российский экспорт нефти и нефтепродуктов в марте стал самым высоким с апреля ковидного 2020 года — поставки выросли на 600 тысяч баррелей в сутки к предыдущему месяцу, в том числе нефтепродуктов на 450 тысяч баррелей в сутки, при этом экспортная выручка сократилась на 43% по сравнению с прошлым годом — до 12,7 миллиарда долларов. МЭА спрогнозировало рекордный спрос на нефть в 2023 году

"Российский нефтяной экспорт в марте вырос до самого высокого уровня с апреля 2020 года благодаря резкому увеличению потоков продукции. Общий объем поставок вырос на 0,6 миллиона баррелей в сутки — до 8,1 миллиона баррелей в сутки, в том числе объем поставок нефтепродуктов увеличился на 450 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем — до 3,1 миллиона баррелей в сутки", — говорится в ежемесячном докладе агентства.

По оценке МЭА, предполагаемые доходы от нефтяного экспорта РФ к предыдущему месяцу "возросли на 1 миллиард долларов, до 12,7 миллиарда долларов", но "были на 43% ниже, чем год назад".

В 2022 году ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер России Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по поводу анализа энергорынка.

В феврале Новак говорил, что экспорт нефти из России в 2022 году достиг 242 миллионов тонн, увеличившись на 7,6%. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, РФ в 2022 году увеличила экспорт минерального топлива, нефти и продуктов их перегонки в денежном выражении на 42,8% по сравнению с 2021 годом — до 383,7 миллиарда долларов.