ВАШИНГТОН, 14 апр — ПРАЙМ. Рост кредитов Украине Всемирным банком ведет к уменьшению финансирования других стран и вызывает ропот многих заемщиков, заявил РИА Новости исполнительный директор по Российской Федерации и Сирийской Арабской Республике в Группе Всемирного банка Роман Маршавин. Орбан назвал Украину несуществующей страной

"В ситуации, когда объем ресурсов в распоряжении Банка ограничен, увеличение объемов кредитования Украины приводит к уменьшению объемов финансирования других стран и не может не вызвать ропот со стороны многих заемщиков", — сообщил он.

Маршавин, высказывая в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов, отметил, что текущая ситуация напоминает "известную басню про Тришкин кафтан – если вы направляете больше средств в пользу одного заемщика, квота остальных автоматически уменьшается".

В то же время, по словам эксперта, наибольшую озабоченность вызывает риск невозврата Украиной заемных средств, несмотря на обещания ее "спонсоров" не допустить дефолта по кредитным обязательствам перед Всемирным банком.

"Цену таких обещаний мы прекрасно знаем. В целом же, этот вопрос становится все более чувствительным для развивающихся стран", — заявил Маршавин и добавил, что "чрезмерная сфокусированность менеджмента банка на помощи Киеву" вызывает неприятие у ряда стран. Американский бизнес назвал условие своего участия в помощи Украине

Кроме того, директор сообщил, что возможности Всемирного банка в ближайшие месяцы финансировать украинскую программу за счет кредитных средств практически исчерпаны. Он уточнил, что международная организация продолжит участвовать в оказании помощи Киеву, выступая в основном в качестве посредника и координатора международной финансовой помощи, предоставляемой главным образом западными донорами.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна по завершению конфликта. В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов. Обновленная оценка значительно превысила сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 ВВП Украины за 2022 год.