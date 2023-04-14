МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Как только закончится западное финансирование Украины, то закончится и "сама страна", заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В Китае заявили о необходимости дать Западу урок из-за Украины

Так он прокомментировал заявление венгерского премьера Виктора Орбана о тратах Европы на Киев: это, как отметил политик, не может длиться вечно. Он подчеркнул, что через общие бюджеты ЕС в финансировании Украины принимает участие и Будапешт, однако положение венгров в Закарпатье ухудшается.

"Венгерский премьер Виктор Орбан сказал, что Украина в финансовом плане несуществующая страна. Как только закончится финансирование со стороны США и Европы, закончится война. Молодец, смело и точно для европейского политика, — написал в своем телеграм-канале Медведев. — Можно лишь добавить, что, как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина. Она ведь никому не нужна".

Ранее политик написал в твиттер, что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет с лица Земли. В ответ пользователи соцсети стали упрекать Илона Маска в том, что он "не выполняет санкции" против Москвы и "допускает российских лидеров обратно на платформу". Бизнесмен ответил, что людям нужно самим принимать решения, что читать. Позднее в Германии и Польше ограничили возможность просматривать пост Медведева. Сегодня он переопубликовал его на немецком языке.