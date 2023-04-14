Fox News: США нарушили закон и пошли на преступление, развязав горячую войну против России
ВАШИНГТОН, 14 апр — ПРАЙМ. Вашингтон ведет необъявленную войну против России, нарушая тем самым законы, заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.
По его словам, утечка секретных данных доказала, что США вступили в украинский конфликт, не получив формального одобрения Конгресса.
"И по этой причине эта война является нарушением американского законодательства, это преступление", — подчеркнул Карлсон.
Он отметил, что украинский кризис перестал быть региональным конфликтом и превратился в горячую войну между двумя главными ядерными сверхдержавами.
Кроме того, благодаря "слитым" разведданным удалось узнать, что Белый дом неоднократно лгал о ситуации на Украине. В том числе стало известно, что Киев проигрывает в конфликте, несмотря на поддержку со стороны Джо Байдена, заявил Карлсон.
Телеведущий также напомнил о том, что власти США признали преступником американского военнослужащего Джека Тейшейру за то, что он "обнародовал преступления" правительства.
"Это то, как работает Вашингтон. Говорить правду является единственным настоящим грехом", — подчеркнул Карлсон.
https://1prime.ru/News/20230414/840371903.html