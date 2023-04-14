ВАШИНГТОН, 14 апр — ПРАЙМ. Вашингтон ведет необъявленную войну против России, нарушая тем самым законы, заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон. Украина никому не нужна, заявил Медведев

По его словам, утечка секретных данных доказала, что США вступили в украинский конфликт, не получив формального одобрения Конгресса.

"И по этой причине эта война является нарушением американского законодательства, это преступление", — подчеркнул Карлсон.

Он отметил, что украинский кризис перестал быть региональным конфликтом и превратился в горячую войну между двумя главными ядерными сверхдержавами. США вынудят Киев заключить невыгодный мир с Россией, пишет Foreign Affairs

Кроме того, благодаря "слитым" разведданным удалось узнать, что Белый дом неоднократно лгал о ситуации на Украине. В том числе стало известно, что Киев проигрывает в конфликте, несмотря на поддержку со стороны Джо Байдена, заявил Карлсон.

Телеведущий также напомнил о том, что власти США признали преступником американского военнослужащего Джека Тейшейру за то, что он "обнародовал преступления" правительства.

"Это то, как работает Вашингтон. Говорить правду является единственным настоящим грехом", — подчеркнул Карлсон.