С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — ПРАЙМ. Суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал иск ростовского импортера и дистрибьютора алкоголя Global Wine Distribution (GWD) против Ольги Бузовой и продюсирующей ее компании "Арчер Мьюзик Продакшнс" за отзыв товарного знака BUZWINE, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Киркоров избежал суда по делу об оскорблении чувств верующих

"Истец просит взыскать солидарно с ответчиков в счет понесенных убытков 1 150 000 евро по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения, расходы по утилизации продукции в размере 1 558 999,12 рублей. Материалы дела переданы судье", — рассказали там.

GWD заключил лицензионный договор на использование товарного знака BUZWINE. ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс" обязалось в счет своего вознаграждения осуществлять рекламную поддержку по продвижению товаров и услуг, реализуемых под товарным знаком, заключить с Бузовой соглашение о продвижении алкогольной продукции, используя ее имя и образ в СМИ.

В апреле 2020 года GWD получили уведомление певицы об отзыве согласия на использование изображение и имени.

"Истец указывает, что гражданин в любое время может отозвать согласие, однако лицо, которое обладало правом на использование изображение, может потребовать возмещения причиненных ему таким отзывом убытков", — добавили в пресс-службе.

Также истец был вынужден утилизировать продукцию Buzwine и понес убытки. Ранее аналогичный иск подали в Арбитражный суд Москвы: с певицы потребовали взыскать 1,15 миллиона рублей. Раньше GWD на своем сайте предлагала к продаже три вида игристых напитков под названием Buzwine — "Розе Фризанте", "Еллоу Фризанте" и "Москато Фризанте", на этикетках которых была изображена Бузова. Бутылка вина на сайте импортера стоила 599 рублей, страной производства указывалась Испания.

После разрыва отношений GWD предъявила несколько исков к "Арчер". В поданном в феврале 2020 года дистрибьютор требовал признать одностороннее расторжение лицензионного договора незаконным. Кроме того, он просил суд обязать ответчика заключить соглашение с Бузовой, обязывающее певицу рекламировать и продвигать вино Buzwine. Суды четырех инстанций, включая Верховный, иск отклонили.

Сообщалось, что GWD также пыталась в судах признать незаконным отказ компании "Арчер" от принадлежавшего ей товарного знака Buzwine, но тоже безуспешно.