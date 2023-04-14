КАЛУГА, 14 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одобрил создание федерального проекта "Млечный путь", цель которого — отслеживание космического мусора на орбите, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Роскосмос" предложил правительству продлить работу на МКС до 2028 года

"Это проблема — космический мусор… У нас есть программа, я думаю, она скоро превратится в федеральный проект, потому что я встречался с президентом и получил от него согласие на разработку федерального проекта под названием "Млечный путь". Эта программа предусматривает слежение, в первую очередь, за всем космическим мусором", — сказал Борисов, общаясь со студентами на кинофестивале "Циолковский" в Калуге.

Он отметил, что частицы космического мусора размером менее 10 сантиметров отследить невозможно. "Нужно развивать и оптические, и радиолокационные, наземные и орбитальные средства наблюдения, сбора и обработки информации, чтобы предугадывать и предупреждать о возможных столкновениях (с космическим мусором — ред.)", — добавил Борисов.

Ранее генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев заявил, что "Роскосмос" фиксирует пробои метеороидами на МКС намного чаще, чем на советской станции "Салют-7" сорок лет назад. По его словам, это связано с тем, что человечество сильно загрязнило орбитальное пространство.