КАИР, 14 апр — ПРАЙМ. Встречи лидера Египта с главами государств Персидского залива говорят о попытке этих стран справиться с давлением со стороны Запада, заявил глава египетского Центра стратегических исследований и коммуникационной этики, политолог Саад эз-Зант. Соглашение о зоне свободной торговли между Израилем и ОАЭ вступило в силу

"Происходят большие международные изменения, оказывающие давление на Египет и страны Залива из-за их нетрадиционных позиций, которые они начали занимать, отклоняясь от США и становясь, пусть и робко, в российско-китайские ряды", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что после того, как прояснилась позиция Египта и стран Залива в отношении кризиса на Украине, на арабский мир усилилось давление со стороны Запада, которое потребовало от лидеров стран региона проведения встреч для обсуждения механизмов действия в этих условиях.

"Египет никогда не забудет, что Россия протянула ему руки помощи для первой экономической победы арабско-египетского достоинства – гидроузла (в Асуане – ред.), а также первой военной победы в современную эпоху – в войне 1973 года между Египтом и Израилем – при помощи российского оружия. Таким образом, отношения с Москвой более стабильны, чем с Вашингтоном", — отметил эз-Зант.

По мнению другого египетского эксперта по стратегической безопасности, Сейида аль-Габри, в фокусе внимания Каира и стран Залива находятся такие вопросы, как ситуация в Палестине, сирийский кризис, возвращение Сирии в ЛАГ, развитие отношений и координация действий по совместным вопросам.

В свою очередь, как считает кувейтский политолог Насер аль-Масри, визиты подтверждают усиление координации между Египтом и Саудовской Аравией.

"Арабские страны сумели создать сильный союз в интересах арабской национальной безопасности на фоне глобальных колебаний", — сообщил аль-Масри.

В начале апреля президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетил Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом. В среду с визитом в Каир прибыл эмиратский президент Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян. По итогам встречи лидеры Египта и ОАЭ условились продолжать усилия для укрепления координации между арабскими странами.