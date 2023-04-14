2023-04-14T14:42:25+03:00
2023-04-14T14:42:25+03:00
2023-04-14T14:42:25+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230414/840374555.html
Минпромторг предложил ввести квоту на экспорт минеральных удобрений
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Новости
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МИНПРОМТОРГ ПРЕДЛОЖИЛ ВВЕСТИ КВОТУ НА ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ИЗ РФ С 1 ИЮНЯ ПО 30 НОЯБРЯ В ОБЪЕМЕ 17,938 МЛН ТОНН — ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 14.04.2023
новости, россия, минпромторг, удобрения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МИНПРОМТОРГ ПРЕДЛОЖИЛ ВВЕСТИ КВОТУ НА ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ИЗ РФ С 1 ИЮНЯ ПО 30 НОЯБРЯ В ОБЪЕМЕ 17,938 МЛН ТОНН — ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Новость дополняется