2023-04-14T14:42:25+03:00

2023-04-14T14:42:25+03:00

2023-04-14T14:42:25+03:00

2023

https://1prime.ru/News/20230414/840374555.html

Минпромторг предложил ввести квоту на экспорт минеральных удобрений

Новости

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

МИНПРОМТОРГ ПРЕДЛОЖИЛ ВВЕСТИ КВОТУ НА ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ИЗ РФ С 1 ИЮНЯ ПО 30 НОЯБРЯ В ОБЪЕМЕ 17,938 МЛН ТОНН — ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 14.04.2023

новости, россия, минпромторг, удобрения

https://cdnn.1prime.ru/images/83327/92/833279220.jpg 1920 1440 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83327/92/833279220.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83327/92/833279219.jpg 1920 1080 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83327/92/833279219.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83327/92/833279207.jpg 1920 1920 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83327/92/833279207.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60