РИМ, 14 апр — ПРАЙМ. Американское посольство и прокуратура предупреждали власти Италии о возможном побеге предпринимателя Артема Усса из-под домашнего ареста, пишет газета la Repubblica, ссылаясь на материалы дела. Усс-старший поблагодарил тех, кто помог его сыну вернуться в Россию

Первый сигнал об этом дал американский прокурор сразу после того, как сына губернатора Красноярского края задержали осенью прошлого года. Американское следствие заявило о "крайне высоком риске побега" и призвало подтвердить пребывании Усса под арестом в тюрьме. После его перевода под домашний арест посольство США призвало Минюст Италии "предпринять все возможные меры". Итальянская сторона "проигнорировала тревогу", несмотря на то что "правительство и министерство юстиции прекрасно знали, кто такой Усс и, прежде всего, осознавали опасность побега".

Накануне глава итальянского Минюста Карло Нордио распорядился начать проверку против миланских судей, которые вели дело Усса и решили отправить его под домашний арест.

В прошлом году сыну российского губернатора предъявили обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. С

Его задержали по американскому ордеру в Италии в октябре. В начале зимы Усса перевели под домашний арест. Миланский суд 21 марта одобрил его экстрадицию в США, а уже 29 марта он скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом, позднее мужчина сообщил, что находится в России.