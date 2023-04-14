la Repubblica: США предупреждали Италию о побеге Артема Усса из-под домашнего ареста
РИМ, 14 апр — ПРАЙМ. Американское посольство и прокуратура предупреждали власти Италии о возможном побеге предпринимателя Артема Усса из-под домашнего ареста, пишет газета la Repubblica, ссылаясь на материалы дела.
Первый сигнал об этом дал американский прокурор сразу после того, как сына губернатора Красноярского края задержали осенью прошлого года. Американское следствие заявило о "крайне высоком риске побега" и призвало подтвердить пребывании Усса под арестом в тюрьме. После его перевода под домашний арест посольство США призвало Минюст Италии "предпринять все возможные меры". Итальянская сторона "проигнорировала тревогу", несмотря на то что "правительство и министерство юстиции прекрасно знали, кто такой Усс и, прежде всего, осознавали опасность побега".
Накануне глава итальянского Минюста Карло Нордио распорядился начать проверку против миланских судей, которые вели дело Усса и решили отправить его под домашний арест.
В прошлом году сыну российского губернатора предъявили обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. С
Его задержали по американскому ордеру в Италии в октябре. В начале зимы Усса перевели под домашний арест. Миланский суд 21 марта одобрил его экстрадицию в США, а уже 29 марта он скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом, позднее мужчина сообщил, что находится в России.
https://1prime.ru/News/20230414/840375330.html