Скидки на квартплату в России предоставляют определенным категориям граждан и в разном объеме. На какие льготы по оплате услуг ЖКХ могут рассчитывать пенсионеры, инвалиды, ветераны, военные, многодетные семьи, и как их оформить — в материале агентства "Прайм".

Льготы по оплате ЖКХ

"Граждане обязаны своевременно и в полном объеме оплачивать жилое помещение и предоставляемые коммунальные услуги. Они включают в себя платежи за холодное и горячее водоснабжение, электроэнергию, теплоэнергию, газоснабжение и некоторые другие оказываемые услуги", — комментирует Константин Бахтин, руководитель арбитражной практики юридической компании "Гебель и партнеры".

Для некоторых категорий граждан на федеральном, региональном и местном уровнях установлены льготы по оплате услуг ЖКХ. Россиянам объяснили, как оптимизировать рост тарифов ЖКХ

Старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталева отмечает, что в общее понятие льгот входят разные меры социальной поддержки граждан в сфере ЖКХ:

— субсидии (по ст. 159 ЖК РФ);

— компенсация расходов, производимых на оплату жилья и услуг по коммунальному обслуживанию (по ст. 160 ЖК РФ)

— иные формы соцподдержки (например, освобождение от обязательств оплачивать коммунальные услуги).

"Льгота представляет собой скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, а субсидия — компенсацию в фиксированном размере, говорит Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ. — Скидка может составлять как 100 процентов от стоимости услуг, так и 50, и 30 в зависимости от категорий граждан. Законодательством субъекта могут быть установлены и иные размеры льгот".

Нормативы

Какого-либо единого закона или иного нормативного правового акта, закрепляющего все положенные льготы по оплате ЖКХ, по словам Константина Бахтина, нет. Вместе с этим права некоторых категорий граждан на получение льгот и порядок их предоставления определены отдельными законами и нормативными актами.

По словам Антона Лабазнова, генерального директора юридического бюро "Лабазнов и партнеры", нормативную базу по ЖКХ и предоставлению льгот по ним составляют Жилищный кодекс РФ, а также специальные законы, посвященные мерам социальной поддержки и отдельным категориям населения, в частности:

Кроме того, меры поддержки действуют на уровне правительственных актов, например:

Постановление правительства РФ от 02.08.2005 № 475 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".

В регионах специально разработанные на уровне субъекта нормативы по вопросам ЖКХ, например:

Постановление правительства Москвы от 07.12.2004 № 850-ПП "О порядке и условиях обеспечения мер социальной поддержки граждан по оплате жилья и коммунальных услуг".

Социальный кодекс Санкт-Петербурга.

Так, в Москве могут претендовать на компенсацию части расходов малообеспеченные семьи, в которых оплата коммунальных услуг превышает 10 процентов доходов. Юрист раскрыл, в каком случае долги по ЖКХ и капремонту могут списать

Виды и кому положены

Все льготы, в зависимости от уровня назначения, можно разделить на:

федеральные (предоставляются на территории всего государства);

региональные (действуют на территории отдельного субъекта).

На федеральные льготы могут рассчитывать:

участники Великой Отечественной войны и работники тыла;

ветераны боевых действий;

Герои СССР и РФ, Герои Социалистического Труда и Труда РФ;

ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС;

инвалиды войны и члены их семей;

инвалиды I-III группы;

работники некоторых бюджетных учреждений.

"Перечень региональных льгот зависит от законодательства конкретного субъекта, но, как правило, льготы предоставляются пенсионерам, ветеранам труда, многодетным семьям, детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, некоторым категориям бюджетников и другим", — говорит Константин Бахтин.

Например, москвичи могут найти список льготных категорий и конкретных мер поддержки на портале столичного правительства.

Что входит

Итоговый размер ежемесячной платы за ЖКУ формируется из платы за содержание жилого помещения, платы за коммунальные услуги и взноса на капитальный ремонт.

По своему содержанию льготы бывают разными, поэтому скидка может предоставляться как на всю плату за ЖКУ, так и на ее отдельные составляющие. Например, инвалиды получают скидку на оплату жилья, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. В это же время одинокие пенсионеры Москвы освобождены только от платы за вывоз мусора.

Как правило, скидки предоставляются не более чем на одно жилое помещение и только по одному основанию на выбор гражданина.

Размер

Размер льготы за ЖКУ зависит от конкретного региона. Расчет осуществляется по следующей формуле:

Плата за ЖКУ = полная стоимость ЖКУ/100 * размер скидки в процентах.

Герои СССР и РФ, Герои Социалистического труда и Труда РФ, а также члены их семей полностью освобождены от уплаты взносов за жилье и коммунальные услуги.

Компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ в размере 50% могут получить:

участники Великой Отечественной войны и работники тыла;

ветераны боевых действий и инвалиды войны;

ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС;

инвалиды I-III группы и семьи, имеющие детей-инвалидов.

"Размер региональных льгот определяется законодательством субъекта. Как правило, он зависит от суммы ежемесячных расходов, категории гражданина и некоторых других условий. Например, в Москве пенсионеры, многодетные семьи, ветераны труда и военной службы могут получить компенсацию в размере до 50% от расходов на оплату коммунальных услуг", — поясняет юрист. Россиянам объяснили, откуда берутся "несправедливые" долги по ЖКХ

Полный перечень положенных гражданину мер поддержки по оплате ЖКУ можно уточнить в органе соцзащиты по месту жительства.

Особенности

Федеральным законодательством пенсионеры не выделены в отдельную категорию граждан, которым положены льготы на оплату ЖКУ. Вместе с этим, как поясняет Константин Бахтин, в зависимости от наличия особых заслуг, присвоения отдельных званий, установления инвалидности, уровня дохода, возраста и иных обстоятельств, пенсионеры могут рассчитывать на получение некоторых мер социальной поддержки.

"На региональном уровне льготы могут назначаться именно за достижение определенного возраста и получение статуса пенсионера. Например, в Москве одинокие пенсионеры и семьи, состоящие из пенсионеров, освобождены от платы за вывоз мусора", — говорит юрист.

Инвалидам и семьям с детьми-инвалидами предоставляется компенсация расходов на оплату ЖКУ в размере 50%. Ее размер определяется в пределах установленных нормативов потребления коммунальных услуг. Инвалиды I и II группы вправе получить компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт МКД.

Участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий получают компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ в размере 50% в порядке, установленном региональным законодательством. На аналогичную льготу могут рассчитывать инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, а также нетрудоспособные члены их семей.

"В Москве многодетным семьям предоставляется ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате услуг ЖКХ. Компенсация положена одному из родителей до достижения младшим ребенком возраста 18 лет независимо от количества жилых помещений", — дополняет Константин Бахтин.

Оксана Васильева отмечает, что на уровне субъекта могут предоставляться скидки по оплате ЖКУ и другим категориям граждан. Например, в Санкт-Петербурге предоставляется скидка в 50 процентов при оплате жилищно-коммунальных услуг:

пенсионерам, которые проработали в Санкт-Петербурге (Ленинграде) не менее 20 лет;

пенсионерам, имеющим трудовой стаж 40 и 45 лет для женщин и мужчин соответственно.

Оформление льгот по оплате ЖКХ

Оформить необходимые льготы собственник жилья или его представитель может любым удобным способом: обратиться в орган социальной защиты, МФЦ или онлайн через «Госуслуги». Состав пакета документов может отличаться в каждом конкретном случае, поэтому следует заранее уточнить актуальные требования.

"По порядку установления льгот действует такое правило — конкретика устанавливается в региональных законах, но федеральные дают указание на минимальный размер. Например, по инвалидам и семьям с детьми-инвалидами размер скидки установлен не менее 50% (речь о домах государственного, муниципального жилого фонда). Но региональное законодательство вправе повысить размер скидки, улучшив положение своих жителей", — говорит Анастасия Хрусталёва.

По словам эксперта, если гражданин претендует на меры поддержки по нескольким основаниям, то по каждой услуге они оформляются по одному из оснований. Выбор за гражданином, он вправе учесть максимальную скидку с оплаты коммунальных услуг. При этом по разным услугам он вправе заявить о применении разных льгот.

Необходимые документы

Для назначения льготы необходимо подать соответствующее заявление и представить следующие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий право получения льготы — удостоверение ветерана труда или пенсионное и т.д.;

документ, подтверждающий правовые основания владения и пользования жилым помещением.

Если документы подает представитель, также потребуется доверенность.

В зависимости от основания получения льготы, могут понадобиться и другие документы. Например, свидетельство о рождении или справка, подтверждающая наличие инвалидности, для студентов — справка об обучении, для родственников погибших военнослужащих — справка из уполномоченного органа о прохождении военной службы.

Полный перечень необходимых в конкретном случае документов можно уточнить в органе социальной защиты или на сайте госуслуг.

Людмила Старовойтова, ведущий юрист Европейской Юридической Службы, отмечает, что для получения льгот по оплате коммунальных услуг (скидки) в Москве необходимо подготовить документы, указанные в п. 2.5.1.1 Административного регламента о мерах социальной поддержки. Эксперт поясняет, что перечень указанных документов является исчерпывающим. А остальные необходимые сведения запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия, вне зависимости от представления соответствующих сведений заявителем.

Причины для отказа в компенсации

Причины для отказа в компенсации перечислил Антон Лабазнов:

отсутствие документов из указанного выше перечня;

предоставлен неполный пакет документов;

отсутствие оснований для предоставления льготы (например, нет документа-основания принадлежности лица к определенной категории).

В случае отказа в предоставлении льготы по оплате услуг ЖКХ юрист рекомендует подать заявление в прокуратуру или суд, а также обратиться с жалобой в местную администрацию.

Константин Бахтин поясняет, что компенсация не выделяется, если у гражданина имеется подтвержденный судебным актом долг по оплате услуг ЖКХ. В случае уважительной причины образования такой задолженности, в предоставлении компенсации не может быть отказано (ч. 1, 3 ст. 160 ЖК РФ; п. 8 Обзора, утв. президиумом Верховного Суда РФ 17.06.2020). Назван способ выйти на пенсию раньше срока, если нет никаких льгот

Как начисляются льготы по оплате ЖКХ

Получение льготы означает предоставление скидки на оплату тех или иных услуг ЖКХ. Пока действует назначенная мера социальной поддержки, можно ежемесячно платить за ЖКУ в меньшем размере, никаких дополнительных действий в этом случае не требуется.

По словам Константина Бахтина, зачисление на банковский счет предусмотрено для субсидий — компенсаций в счет понесенных расходов. Выплата субсидий осуществляется на банковские карты платежной системы "Мир". Точный срок и порядок зависит от конкретной субсидии, времени подачи документов и некоторых других факторов. При этом по общему правилу выплата назначается сроком на шесть месяцев, после чего требуется ее продление.

Людмила Старовойтова дополняет, что по решению уполномоченного органа субсидии могут также выплачиваться через организации связи (почту) или через кассу уполномоченного органа, в том случае, когда в населенных пунктах отсутствуют филиалы банков, или получатели в силу возраста, по состоянию здоровья, при отсутствии пешеходной или транспортной доступности не имеют возможности открывать банковские счета или вклады до востребования и пользоваться ими (п. 45 Правил). В Москве уполномоченным органом является ГКУ г. Москвы "Городской центр жилищных субсидий" (п. 2.3.1 Административного регламента о субсидиях, утв. постановлением правительства Москвы № 111-ПП).