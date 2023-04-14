ВАРШАВА, 14 апр — ПРАЙМ. Польские предприниматели идут на различные ухищрения для того, чтобы ввозить зерно из Украины, сообщает издание Rzeczpospolita. Украина согласилась прекратить импорт зерна в Польшу

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс заявил о временном прекращении ввоза украинского зерна в Польшу за исключением продукции, следующей транзитом.

По данным газеты, ряд польских компаний ввозят из Украины так называемое "техническое" зерно, непригодное по своим качествам в пищу, но используют ее для производства муки.

"Одна из таких компаний-импортеров была зарегистрирована в день, когда Еврокомиссия отменила пошлины на товары из Украины — 25 мая 2022 года. Она арендует территорию зернового предприятия и входит в список импортеров украинского технического зерна, но также производит муку. Они смешивают украинскую муку с польской и продают", — говорится в сообщении.

Также издание сообщает, что мошенники стали ввозить в Польшу пшеницу в качестве "очистителя мельниц", на самом деле используя ее для производства муки. При этом техническое зерно может быть использовано для производства, например, технического спирта или в качестве биотоплива, говорится в материале издания.

Ранее ряд организаций, объединяющих польских фермеров, выразили протест в связи с тем, что в стране оседает и реализуется зерно, которое ввозят с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для собственного нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около 2 миллионов тонн зерна.

В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".