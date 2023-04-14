МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Рейс в Тбилиси появился в расписании московского аэропорта "Внуково" в результате технического сбоя, предпринимаются меры для его устранения, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Китайский авиаперевозчик планирует запустить рейс Циндао - Владивосток

Ряд СМИ ранее в пятницу сообщили, что в расписании "Внуково" появился рейс в Тбилиси.

"В расписании международного аэропорта "Внуково" изменений нет. На данный момент зафиксирован технический сбой на табло. Предпринимаются все необходимые меры для его устранения", — говорится в сообщении пресс-службы.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров спецпредставителя премьера Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе с председателем комитета по иностранным делам Совфеда РФ Григорием Карасиным. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне 2019 года захлестнули акции протеста. На этом фоне по указу президента РФ российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено летать в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. МИД РФ в ответ на вопросы СМИ сообщал, что Москва хочет нормализации отношений с Тбилиси, но этот процесс должен быть "двусторонним движением".