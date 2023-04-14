Льготы пенсионерам — меры социальной поддержки, предоставляемая на федеральном и региональном уровнях. Какие преференции положены ветеранам труда и Великой Отечественной войны, на что могут рассчитывать инвалиды по здоровью и пенсионеры старше 70 и 80 лет, какая социальная поддержка предусмотрена для работающих пенсионеров в 2023 году и кто может претендовать на освобождение от оплаты услуг ЖКХ, — в материале агентства "Прайм". Экономист объяснила, почему могут уменьшить пенсию

Льготы пенсионерам в России

Пенсионеры — граждане России, получающие регулярные выплаты от государства в связи с ограничением трудоспособности. Помимо пенсии, государство предлагает этой категории населения различные преференции, которые зависят от региона проживания, возраста пенсионера, состояния здоровья и многого другого.

Какие положены и от чего зависит размер

Льготы подразделяются на федеральные и региональные. На первые имеет право каждый гражданин, вышедший на пенсию и соответствующий требованиям федерального законодательства, регионы могут устанавливать дополнительные меры соцподдержки, чаще всего к ним относятся налоговые преференции, бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы на лекарственные препараты, санаторно-курортное лечение, коммунальные услуги. Существуют также категории пенсионеров, которым положен расширенный список льгот, как федеральных, так и региональных.

Налоги

Налоговые преференции положены всем пенсионерам России. В некоторых случаях гражданин освобождается от уплаты, в некоторых — сумма может быть значительно снижена."Для пенсионеров предусмотрены льготы вплоть до полного освобождения по большинству налогов, которые платят физические лица. В частности, это касается НДФЛ, налога на имущество, транспортного и земельного налогов. В отношении предпринимательской деятельности пенсионеров никаких послаблений не предусмотрено, поэтому НДС, УСН и ПСН уплачиваются в общем порядке", — объясняет Александр Жалнин, руководитель гражданской практики юридической компании "Гебель и партнеры".

Имущество

По словам Евгения Атаманчука, генерального директора сети пансионатов для пожилых людей "Добро" в Ростове-на-Дону, пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество при условии, что оно является их единственным жильем.

Помимо жилого дома, или квартиры, комнаты, пенсионер имеет право не уплачивать налог на следующее имущество:

гараж или машиноместо;

хозяйственные постройки не более 50 м², расположенные на земельном участке, предназначенном для ЛПХ, ИЖС, дачного хозяйства;

помещения, которые используются для творческих мастерских, негосударственных библиотек, музеев и прочее.

Освобождение от налога положено только на один объект из каждой категории.

Доходы

В соответствии с законодательством, пенсионеры освобождаются от подоходного налога, поэтому пенсии и все социальные выплаты им не облагаются. Кроме того, граждане не уплачивают налог с материальной помощи, которую в некоторых случаях могут оказать им организации или индивидуальные предприниматели. Например, если для своего бывшего работника, вышедшего на пенсию, руководитель фирмы выделил единовременную материальную помощь или оплатил лечение, эти суммы освобождаются от налогообложения. Депутат Госдумы разъяснила порядок начисления двойной пенсии

"Кроме того, налоговые льготы предусмотрены для пенсионеров, получающих доходы от сдачи жилья в аренду (ст. 217 НК РФ)", — отмечает Евгений Атаманчук.

"НДФЛ не удерживается с материальной помощи в пределах 4 тысяч рублей в год, с компенсации или оплаты стоимости путевок, оплаты лечения и медицинского обслуживания и единовременной выплаты в связи со смертью члена семьи", — добавляет Александр Жалнин.

Земельный участок

По словам Александра Жалнина, пенсионеры могут не платить земельный налог с шести соток по одному земельному участку. Если площадь земли больше, то налог будет рассчитан с превышения. На уровне муниципалитета местные власти вправе установить дополнительные льготы по земельному налогу.

Транспортный

На федеральном уровне отдельной льготы на транспортный налог для пенсионеров не предусмотрено, однако она может быть введена региональными законами.

"Как правило, льготу предоставляют на одно транспортное средство по выбору пенсионера. Например, в Республике Адыгея пенсионеры не платят половину налога на автомобиль, мотоцикл или мотороллер", — говорит Александр Жалнин.

Станислав Огородников, юрист Европейской Юридической Службы добавляет, что в Петербурге пенсионеры не платят налог за транспортное средство мощностью до 150 л.с. отечественного производства.

"Например, в Москве от уплаты транспортного налога в отношении одного автомобиля мощностью не более 200 лошадиных сил освобождаются не все пенсионеры. Так, данные положения распространяется на: Героев РФ или СССР, инвалидов первой или второй группы, ветеранов боевых действий, граждан, пострадавших во время катастрофы в Чернобыле и некоторые другие категории", — отмечает Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.

Капитальный ремонт и коммунальные услуги

Федеральным законодательством пенсионеры не выделены в отдельную категорию граждан, которым положены льготы на оплату ЖКУ. "Вместе с этим, в зависимости от наличия особых заслуг, присвоения отдельных званий, установления инвалидности, уровня дохода, возраста и иных обстоятельств, пенсионеры могут рассчитывать на получение некоторых мер социальной поддержки. Региональные власти вправе предусмотреть льготы именно за достижение определенного возраста и непосредственный статус пенсионера. Например, в Москве одинокие пенсионеры и семьи, состоящие из пенсионеров, освобождены от платы за вывоз мусора, а при достижении возраста 80 лет дополнительно предоставляется компенсация 100% расходов на уплату взносов за капитальный ремонт", — объясняет Александр Жалнин.

Льготы на коммунальные услуги для пенсионеров устанавливают власти субъектов РФ. Их размер обычно зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных по региональным стандартам. Россиянам объяснили, когда и зачем введут цифровую пенсию

Так, в Санкт-Петербурге всем пенсионерам положена компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50% при условии работы в северной столице не менее 20 лет и при наличии трудового стажа не менее 40 лет для женщины и 45 лет для мужчины.

Объем льгот может отличаться в зависимости от статуса пенсионера. Военным пенсионерам предоставляются льготы в виде уменьшения стоимости фактически потребленных коммунальных услуг на 50% вне зависимости от наличия индивидуальных приборов учета. Кроме того, для достигших определенного возраста пенсионеров могут быть предусмотрены дополнительные льготы. Например, лица старше 70 лет могут получить компенсацию уплаты взносов на капитальный ремонт в размере 50 процентов, а старше 80 лет — в размере 100 процентов, — рассказывает Станислав Огородников.

По словам Оксаны Васильевой, как правило, компенсация назначается, если стоимость услуг превышает 22 процента от доходов, но в каждом регионе свои правила. Например, в Москве субсидия назначается уже тогда, когда расходы на ЖКУ превышают 10 процентов от доходов.

Проезд

По словам Станислава Огородникова, льготы на проезд на различных видах транспорта устанавливаются на уровне регионов или муниципальных образований. Например, в Москве и Тюмени предусмотрен бесплатный проезд на всех видах городского общественного транспорта для пенсионеров. В ряде регионов установлено право на бесплатный проезд в пригородных электричках в летний период или круглогодично.

Кроме того, для проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях неработающих пенсионеров установлено право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года. При этом компенсируется только проезд по территории России. Может быть использован любой вид транспорта, однако стоимость компенсации ограничена определенным размером тарифов (например, для железнодорожного транспорта — тарифом за проезд в плацкартном вагоне, для самолета — билетом в салоне эконом-класса).

С 1 января 2023 года все пенсионеры старше 60 лет могут ездить на поездах дальнего следования со скидками, причем, эта мера распространяется на поездки практически по всей России.

Покупка жилья

Налоговый вычет при покупке жилья может получить только пенсионер, который является налоговым резидентом РФ и имеет доходы, которые облагаются НДФЛ, как и другие категории граждан, отличие состоит лишь в том, что перенос идет не вперед, а назад и получение вычета возможно за 4 года: год, в котором возникло на него право и три года до него. В то время как до выхода на пенсию россиянин может рассчитывать на вычет только за годы после возникновения права на вычет.

"Работающие пенсионеры вправе сделать налоговый вычет при покупке (строительстве) жилого дома, квартиры, комнаты, земельного участка с жилым домом. Из получаемой заработной платы можно вычесть расходы по приобретению жилья и вернуть из бюджета до 260 000 рублей", — объясняет Оксана Васильева.

Адресная социальная помощь

Получение адресной социальной помощи связано с трудной жизненной ситуацией, в которую человек попадает по независящим от него причинам. Например, тяжелая болезнь, смерть кормильца, пожар.

По словам Евгения Атаманчука, предоставление адресной социальной помощи малоимущим пенсионерам регулируется Федеральным законом № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". Порог нуждаемости в каждом регионе устанавливается свой и, как правило, не превышает одного прожиточного минимума (в некоторых случаях требования к доходу могут быть установлены в размере 1,5 или 2 прожиточных минимумов).

Адресная помощь может быть в материальной или натуральной форме. Например, в ряде регионов пенсионерам, проживающим в домах с печным отоплением, местные власти компенсируется часть суммы, потраченной на дрова, выделяют единовременные денежные выплаты в честь Дня Победы, Дня пожилого человека, Дня инвалида. Размер компенсаций зависит от материальных возможностей региона и степени нуждаемости пожилого человека. Россиянам объяснили, когда пособия могут стать больше

Виды помощи определяются комиссией при органах соцзащиты. Она может выражаться и в покупке лекарств, бесплатных обедах, продуктах питания, одежде и обуви.

Протезирование

Некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на такую льготу, как бесплатное зубопротезирование. На федеральном уровне этой преференцией могут воспользоваться некоторые военные пенсионеры, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы.

В остальных случаях круг лиц определяется региональным законодательством, обычно это:

ветераны труда;

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла;

военные пенсионеры;

инвалиды;

репрессированные и некоторые другие категории.

Лекарства и санатории

Бесплатные лекарства могут получить пенсионеры из следующих категорий:

участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла;

ветераны боевых действий;

награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";

инвалиды;

члены семей, погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий.

По словам Оксаны Васильевой, на получение лекарств с 50-процентной скидкой вправе рассчитывать:

пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца в минимальных размерах;

работающие инвалиды II группы, безработные инвалиды III группы;

лица, участвующие в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС и некоторые другие категории населения.

В соответствии с приказом Минздрава России от 07.06.2018 № 321Н "Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения", пенсионеры, имеющие определенные заболевания, указанные в этом документе, (например, сахарный диабет, туберкулез, анемии, болезни щитовидной железы и прочее) могут воспользоваться правом на бесплатное санаторно-курортное лечение.

Особенности льгот для пенсионеров

В зависимости от того, к какой категории относится пенсионер по возрасту, состоянию здоровья и прочее, помимо основных льгот, устанавливаются дополнительные.

Ветеранов труда

"Ветераны труда, помимо всего прочего, вправе претендовать на доплату за звание "Ветеран труда", бесплатный проезд в общественном транспорте, неоплачиваемый отпуск сроком до 30 дней в любое время (если пенсионер работает)", — объясняет Оксана Васильева.

Военным

Помимо основных льгот, военные пенсионеры имеют право на определенные гарантии, в частности, по предоставлению жилья, в области медицинского обеспечения и в сфере образования. Россиянам объяснили, кто может выйти на пенсию досрочно в 2023 году

"При определенных условиях гражданам, уволенным с военной службы, предоставляется жилищная субсидия или жилое помещение в собственность бесплатно или по договору социального найма. Военнослужащие в год увольнения со службы, в том числе и в связи с достижением предельного возраста, имеют право на бесплатное прохождение профессиональной подготовки по гражданской специальности с сохранением всех видов довольствия. Военные пенсионеры могут получать путевки и санаторно-курортное лечение со скидкой до 75% и предоставлением бесплатного транспорта до места отдыха и обратно", — говорит Александр Жалнин.

На региональном уровне органы государственной власти вправе устанавливать дополнительные социальные гарантии и компенсации военным пенсионерам. Например, в Москве предусмотрен бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи и 50% скидка по оплате за жилье и коммунальные услуги.

Старше 70

Пенсионерам старше 70 лет положены:

скидка на оплату капитального ремонта;

бесплатные лекарства по рецепту;

ежегодный неоплачиваемый отпуск до 30 дней, при условии, что пенсионер работает.

Старше 80

Лица, достигшие 80-ти лет, по словам Оксаны Васильевой, имеют право на:

увеличение пенсии по старости;

доплату на иждивенцев;

освобождение от оплаты капитального ремонта;

компенсацию по уходу;

бесплатные санаторно-курортные путевки раз в два года.

С инвалидностью 1,2,3 группы

Льготы пенсионерам с инвалидностью первой группы, помимо всего прочего включают:

бесплатные лекарства и другие медицинские средства и изделия;

бесплатные путевки в санаторно-курортные организации;

бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте;

бесплатный проезд в междугородном транспорте, если пенсионер следует к месту лечения или обратно;

бесплатный проезд в пригородном и междугородном транспорте, а также бесплатная путевка в санаторно-курортные организации для лиц, сопровождающих людей с инвалидностью первой группы.

Для пенсионеров-инвалидов второй группы дополнительно предусмотрено:

бесплатные лекарства и другие медицинские средства и изделия;

бесплатные путевки в санаторно-курортные организации;

бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте;

скидка 50% на ортопедическую обувь.

"А пенсионеры-инвалиды 3 группы вправе претендовать также на: скидку 50% на поездки туда и обратно на железнодорожном, воздушном, автомобильном, речном или морском транспорте один раз в год с 1 сентября по 15 мая и 50-процентную скидку на лекарства и ортопедическую обувь", — говорит Оксана Васильева. Назван способ выйти на пенсию раньше срока, если нет никаких льгот

Оформление льгот для пенсионеров-2023

В зависимости от категории льготы существует два вида ее назначения:

автоматический (когда государство само назначает преференцию как только гражданин получает необходимый статус);

заявительный (в этом случае пенсионеру необходимо самостоятельно обратиться за получением льготы, имея при себе заявление и нужные документы).

Как и куда обращаться

В зависимости от категории получаемой льготы, обращаться нужно в налоговую инспекцию или орган социальной защиты.

"Для получения налоговой льготы следует обратиться в налоговую инспекцию с заявлением и документами, подтверждающими право на социальную поддержку. В частности, это может быть справка из Социального фонда России, свидетельствующая о наличии статуса пенсионера. Льготы по оплате ЖКУ, взносам на капитальный ремонт, вывозу мусора и некоторые другие социальные выплаты предоставляются органами социальной защиты. В большинстве случаев документы можно отправить по почте, подать через МФЦ или "Госуслуги", — отмечает Александр Жалнин.

Необходимые документы

"Для подтверждения права на льготы обычно бывает достаточно подтвердить возраст (т.к. многие льготы предоставляются всем лицам, достигшим пенсионного возраста, существовавшего в России до 2018 года — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). Также может потребоваться справка из Социального фонда РФ о получении пенсии либо предоставляющий льготу орган может запросить эти сведения самостоятельно", — объясняет Станислав Огородников.

Оксана Васильева предупреждает, что для каждой льготы может быть установлен дополнительный перечень документов, необходимых для предоставления, но чаще всего это:

заявление;

паспорт;

документ, подтверждающий право на льготы (справка об инвалидности, удостоверение Ветерана труда и так далее).

Причины для отказа

Отказать в назначении государственной помощи могут, если:

представлен неполный пакет документов;

заявитель не имеет право на получение льготы;

представлены подложные документы;

документы оформлены ненадлежащим образом.

Как узнать о существующих льготах для пенсионеров

Информацию обо всех положенных мерах социальной поддержки можно получить в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). По некоторым пенсиям и социальным выплатам информация размещена на сайте Социального фонда России.

О налоговых льготах можно узнать с помощью электронного сервиса "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам" на сайте ФНС.

"Сведения о региональных мерах поддержки, как правило, размещаются на сайтах соответствующих администраций. Например, для Москвы работает официальный сайт мэра. Также можно обратиться непосредственно в территориальное отделение органа социальной защиты и получить всю необходимую информацию о положенных мерах социальной поддержки", — отмечает Александр Жалнин.

"Важно знать о своих правах и возможностях, чтобы в полной мере использовать все предоставляемые государством льготы. Обращайтесь за консультацией в соответствующие органы, уточняйте информацию на официальных сайтах и не стесняйтесь задавать вопросы", — советует Евгений Атаманчук.