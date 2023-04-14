МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Рост производства молока в РФ сейчас вдвое опережает привычные темпы, перекрывая объем спроса, поэтому в ближайшие месяцы и объемы производства, и закупочные цены будут корректироваться, сообщил генеральный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов. Эксперт спрогнозировал снижение цен на сырое молоко в России

"Семь процентов прироста товарного молока за первые два месяца — такого никогда не было, обычно это 3-3,5%. Семь процентов — это примерно 200 тысяч тонн в молочном эквиваленте, в годовом — 1,2 миллиона. Стандартный прирост последние годы — 800 тысяч тонн, то есть идем с опережающей динамикой 1,5 раза", — сказал Белов в ходе конференции "Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма".

С другой стороны, продолжил он, нет и спроса — производители создали достаточно большие запасы, поэтому в марте началась серьезная корректировка закупочных цен на сырье, которая впоследствии может привести к сокращению роста производства товарного молока в годовом выражении.

"Думаю, подобная ситуация приведет к ускоренной выбраковке скота, который не выбраковывали в пошлом году, к оптимизации его рационов — с целью снизить себестоимость и объемы производства, чтобы оно не давило на рынок", — говорит Белов. По его мнению, рынок в ближайшие месяцы нащупает новый ценовой баланс, и важно, чтобы он обеспечивал приемлемую доходность и в части производства, и в части переработки.

Глава "Союзмолоко" напомнил, что предыдущий год для отрасли с точки зрения финансовых результатов был одним из лучших, что вкупе с хорошим урожаем стало основанием наращивания производственной активности и сохранения поголовья. Но тогда корректировки закупочных цен не происходило из-за сокращения импорта на 8% — то есть примерно на объем прироста товарного молока внутри страны.

А сейчас молочный рынок ищет новые точки ценовых балансов; по словам Белова, производителей мог бы поддержать и экспорт, но не так быстро, тогда как корректировка по цене и объему могла бы быстрее повлиять на рост потребления. "Я достаточно позитивно смотрю на развитие сектора: в ближайшее время важна тема замещения уходящих с рынка личных хозяйств и не очень эффективных ферм, поэтому в долгосрочной перспективе у производства и переработки есть существенный потенциал", — заключил он.