Путин подписал закон об ограничении срока неустановки счетчиков при ремонте
Путин подписал закон об ограничении срока неустановки счетчиков в ремонтируемых домах
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении срока, в течение которого многоквартирные дома, подлежащие капитальному ремонту, могут не оснащаться общедомовыми счетчиками энергоресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон ограничивает этот срок тремя годами, если капитальный ремонт в домах в соответствии с региональными программами будет осуществляться не ранее, чем через три года.
Как отмечал член думского комитета по энергетике Юрий Станкевич, горизонт планирования региональных программ простирается до 2050 года. Уже сегодня в эти программы включены более 700 тысяч многоквартирных домов.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
https://1prime.ru/News/20230414/840379427.html
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