МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении срока, в течение которого многоквартирные дома, подлежащие капитальному ремонту, могут не оснащаться общедомовыми счетчиками энергоресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Россиянам объяснили, что больше не нужно делать при поверке счетчиков

Закон ограничивает этот срок тремя годами, если капитальный ремонт в домах в соответствии с региональными программами будет осуществляться не ранее, чем через три года.

Как отмечал член думского комитета по энергетике Юрий Станкевич, горизонт планирования региональных программ простирается до 2050 года. Уже сегодня в эти программы включены более 700 тысяч многоквартирных домов.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.