МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России единого реестра военнообязанных, предусматривающий введение электронных повесток и ограничения для лиц, уклоняющихся от призыва, соответствующий текст опубликован на официальном портале правовой информации. ЦБ дал банкам разъяснения по кредитам участников СВО

Согласно этому закону, реестр воинского учета будет формироваться военными комиссариатами в автоматизированном режиме на базе сведений государственного информационного ресурса, а повестка может быть продублирована в электронном виде.

Также новый закон позволяет без личной явки в военкомат зачислять в запас лиц, которые обязаны стоять на воинском учете.

Для уклонистов устанавливается ограничение прав на управление транспортным средством в случае неявки в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке, и запрет на госрегистрацию транспортных средств.

Кроме того, лицам, получившим повестку, будет запрещен выезд за границу до явки в военкомат, возможно наложение ограничений на сделки с недвижимостью, получение кредитов, регистрацию ИП. Повестка будет считаться врученной по истечении 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток, если она не вручена другими способами.

Закон также обязывает определенные ведомства (МВД, ФНС, ЦИК, Фонд пенсионного и социального страхования, Минпросвещения, федеральные суды) в электронном виде предоставлять данные о гражданах, необходимые для воинского учета, а ответственных за военно-учетную работу лиц организаций — оповещать граждан о повестках при их поступлении, в том числе в электронной форме, обеспечивать им возможность своевременной явки в военкомат и направлять необходимые для воинского учета сведения о гражданах, обязанных состоять на таком учете, в течение пяти дней со дня изменения соответствующих сведений, в том числе с использованием портала "Госуслуги".

Ранее Оборонный комитет Совета Федерации РФ давал заключение по новому закону, где положительно отзывался о нем, в том числе, отмечая, что "закон соответствует Конституции РФ, в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства".

В свою очередь, глава Минцифры Максут Шадаев в одном из Telegram-чатов IT-отрасли написал, что запустить единый реестр военнообязанных полностью станет возможным, вероятно, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.