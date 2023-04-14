Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России единого реестра военнообязанных, предусматривающий введение электронных повесток и ограничения для лиц, уклоняющихся от призыва, соответствующий текст опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно этому закону, реестр воинского учета будет формироваться военными комиссариатами в автоматизированном режиме на базе сведений государственного информационного ресурса, а повестка может быть продублирована в электронном виде.
Также новый закон позволяет без личной явки в военкомат зачислять в запас лиц, которые обязаны стоять на воинском учете.
Для уклонистов устанавливается ограничение прав на управление транспортным средством в случае неявки в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке, и запрет на госрегистрацию транспортных средств.
Кроме того, лицам, получившим повестку, будет запрещен выезд за границу до явки в военкомат, возможно наложение ограничений на сделки с недвижимостью, получение кредитов, регистрацию ИП. Повестка будет считаться врученной по истечении 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток, если она не вручена другими способами.
Закон также обязывает определенные ведомства (МВД, ФНС, ЦИК, Фонд пенсионного и социального страхования, Минпросвещения, федеральные суды) в электронном виде предоставлять данные о гражданах, необходимые для воинского учета, а ответственных за военно-учетную работу лиц организаций — оповещать граждан о повестках при их поступлении, в том числе в электронной форме, обеспечивать им возможность своевременной явки в военкомат и направлять необходимые для воинского учета сведения о гражданах, обязанных состоять на таком учете, в течение пяти дней со дня изменения соответствующих сведений, в том числе с использованием портала "Госуслуги".
Ранее Оборонный комитет Совета Федерации РФ давал заключение по новому закону, где положительно отзывался о нем, в том числе, отмечая, что "закон соответствует Конституции РФ, в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства".
В свою очередь, глава Минцифры Максут Шадаев в одном из Telegram-чатов IT-отрасли написал, что запустить единый реестр военнообязанных полностью станет возможным, вероятно, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.
https://1prime.ru/News/20230414/840379721.html