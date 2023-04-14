ЦЮРИХ, 14 апр — ПРАЙМ. Страны G7 считают, что Швейцария в недостаточной степени противодействует обходу антироссийских санкций бизнесменами РФ, в Берне обвинения отвергают и намерены пригласить послов государств "Большой семерки" на разъяснительную беседу, сообщают швейцарские СМИ. СМИ: G7 может ввести санкции в отношении крупных алмазов из России

Несколько медиа Швейцарии опубликовали письмо, датированное 5 апреля и подписанное работающими в Берне послами стран G7 и послом Евросоюза. Как утверждается в послании, адресованном швейцарскому правительству, сотрудники правоохранительных органов страны не могут расследовать деятельность незаконных финансовых структур ввиду норм конфиденциальности.

В письме также говорится, что Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) не замораживает активы "лиц с двойным гражданством, законных резидентов, лиц, имеющих юридические связи со швейцарскими юридическими лицами".

"Мы разделяем озабоченность по поводу того, что эти лазейки для юридических действий подвергают Швейцарию репутационному риску. Способы обеспечения максимальной эффективности применения санкций заключаются в активном расследовании подозрительных финансовых структур, усилении систематической координации между соответствующими национальными органами, увеличении ресурсов для проведения расследований", — говорится в письме.

Как сообщает швейцарская газета Tages-Anzeiger, министерство экономики страны не согласно с выдвинутыми обвинениями. "Швейцария пригласит всех восьмерых послов на разъяснительную беседу", — пишет издание.

Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 7,5 миллиардов швейцарских франков (8,1 миллиарда долларов) в связи с санкциями. При этом, как сообщали местные СМИ, швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов). Всего в Швейцарии задекларировано около 50 миллиардов долларов российских средств, писало издание SonntagsZeitung.

Ранее посол США в Берне Скотт Миллер в интервью Neue Zürcher Zeitung заявил, что Швейцария могла бы заблокировать еще 50-100 миллиардов долларов активов РФ. Однако позднее руководитель SECO Элен Будлигер-Артиеда отвергла заявление Миллера, отметив, что озвученный им объем средств – это не официальная оценка, а США не прислали никаких соответствующих документов.