Благодатный огонь доставят в Россию в ночь на 16 апреля
Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву в ночь на 16 апреля
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ИЕРУСАЛИМ, 15 апр — ПРАЙМ. Благодатный огонь доставят в Москву из Иерусалима в ночь на воскресенье 16 апреля, сообщили в Фонде Андрея Первозванного (ФАП).
По данным пресс-службы, огонь из храма Воскресения Христова привезут в российскую столицу спецрейсом. Представители епархий РПЦ примут его в аэропорту "Внуково-3" и развезут в десятки городов.
В этом году широко встречать святыню не будут, отмечается в сообщении.
Делегация фонда доставит Благодатный огонь на пасхальную службу в храм Христа Спасителя и еще 11 московских храмов, полный список которых можно найти на сайте ФАП.
Фонд Андрея Первозванного занимается доставкой Благодатного огня в Россию к Пасхе уже на протяжение 20 лет. Согласно традиции, святыню, которая появляется в Иерусалиме, отправляют в страны по всему миру.
https://1prime.ru/News/20230415/840382330.html
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