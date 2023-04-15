ИЕРУСАЛИМ, 15 апр — ПРАЙМ. Благодатный огонь доставят в Москву из Иерусалима в ночь на воскресенье 16 апреля, сообщили в Фонде Андрея Первозванного (ФАП). Стало известно, какие пасхальные куличи предпочитают россияне

По данным пресс-службы, огонь из храма Воскресения Христова привезут в российскую столицу спецрейсом. Представители епархий РПЦ примут его в аэропорту "Внуково-3" и развезут в десятки городов.

В этом году широко встречать святыню не будут, отмечается в сообщении.

Делегация фонда доставит Благодатный огонь на пасхальную службу в храм Христа Спасителя и еще 11 московских храмов, полный список которых можно найти на сайте ФАП.

Фонд Андрея Первозванного занимается доставкой Благодатного огня в Россию к Пасхе уже на протяжение 20 лет. Согласно традиции, святыню, которая появляется в Иерусалиме, отправляют в страны по всему миру.