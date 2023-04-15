МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. В Красноярске стали известны победители и призеры первой Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства "Умный город" в рамках реализации нацпроектов. Лучшие проекты были определены почти в 30 отраслевых и специальных номинациях, а также в персональной номинации, сообщает пресс-служба администрации региона.

Красноярский край был представлен в восьми номинациях, и в шести из них завоевал призовые места. Первое место регион получил в номинации "Городская среда" с порталом "Активный гражданин". Серебряные награды взяли единый контакт-центр по номеру 122 (номинация "Инфраструктура") и государственная информационная система для обеспечения градостроительной деятельности Красноярского края (номинация "Строительство").

Третьи места у проекта по проведению уроков по повышению цифровой грамотности (номинация "Образование"), проекта "Пространство возможностей. Инклюзивная платформа Красноярского края" (номинация "Социальная сфера") и мобильного приложения "Онлайн ЖКХ" (номинация "Жилище").

Еще два проекта региона отмечены дипломами финалиста: интеллектуальная транспортная система города Красноярска (номинация "Транспорт") и проект по внедрению программно-аппаратного комплекса "Ангел: административные комиссии" (номинация "Геоинформационные технологии").

Всего участниками премии стали более 500 делегатов — представители органов власти, бизнеса, государственных учреждений в сферах строительства и информационных технологий из разных регионов страны. В рамках мероприятия была организована выставка регионов России, где представлены новейшие достижения в области информационных технологий, которые используются для создания комфортной городской среды.

Мероприятие проходило в рамках проекта "Умный город", который реализуется по нацпроектам "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика РФ".