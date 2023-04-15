ИЕРУСАЛИМ, 15 апр — ПРАЙМ. Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о схождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям. Стало известно, какие пасхальные куличи предпочитают россияне

Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Пасхи — Воскресения Христова по юлианскому календарю, которое в этом году придется на 16 апреля. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, построенным над местом распятия и воскресения Иисуса Христа. Российские телеканалы ведут прямую трансляцию церемонии.

Далее Благодатный огонь как святыню традиционно развезут в разные страны.

Ранее в Фонде Андрея Первозванного сообщили, что в ночь на 16 апреля Благодатный огонь прибудет в аэропорт "Внуково", откуда его отвезут на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, и еще в 11 храмов Москвы, а также доставят его в десятки российских городов.

В 2023 году израильская полиция ограничила количество верующих, которые смогут присутствовать на церемонии схождения огня, до 2,4 тысячи человек.