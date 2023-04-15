МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский двумя указами ввел санкции против 254 организаций, связанных с обеспечением безопасности и обороны РФ, и 438 физических лиц, среди которых есть российские спортсмены. Соответствующие документы появились на сайте Зеленского в субботу. Во Всемирном банке описали поддержку Украины известной басней

Так, указом №228/2023 "Физические лица, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", ограничительные меры введены в отношении 87 российских граждан, в том числе известных спортсменов (включая фигуриста Илью Авербуха и голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева), а указом №227/2023 вводятся санкции против 254 организаций, связанных с оборонной промышленностью и безопасностью РФ и обеспечением работы в интернете, а также против 351 физлица.

"Согласно закону Украины "О санкциях" Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил: поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер", — говорится в сообщении на сайте Зеленского.