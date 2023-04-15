КИШИНЕВ, 15 апр — ПРАЙМ. Вашингтон в 2022 году в шесть раз увеличил финансовую помощь Молдавии, заявил в субботу в телеэфире посол республики в США Виорел Урсу. Всемирный банк обеспокоился состоянием финансового сектора США

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей вырос в течение прошлого года в семь раз, а на электроэнергию с января 2022 года — в четыре раза, также более чем вдвое подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств. На этом фоне кабмин ввел режим жесткой экономии, а из бюджета были выделены около 5 миллиардов леев (261 миллион долларов) для компенсации за оплату газа, электроэнергии и отопления жилья для бытовых потребителей. На фоне роста тарифов в Молдавии прошли антиправительственные акции протеста.

"Европа и США помогают Молдавии справиться с последствиями энергетического кризиса и ситуацией с украинскими беженцами. Вашингтон в прошлом году в шесть раз увеличил финансовую помощь нашей стране, это по сравнению с предыдущими годами. Например, США выделили 30 миллионов долларов для компенсации за электроэнергию, а в конце декабря Конгресс утвердил еще 300 миллионов долларов для обеспечения энергобезопасности. Мы получали деньги в том числе на закупку электроэнергии с Украины, которая была дороже, чем от поставщика из Приднестровья", — сказал Урсу в эфире телеканала Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии"), который финансируется правительством США.

Молдавский посол рассказал о планах республики углубить в текущем году диалог с США, а также возобновить ряд программ, которые, в целом, направлены на "укрепление европейского курса страны".

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносит стране должного развития, она анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в этой стране и призывает Кишинев не поддаваться на провокации и руководствоваться интересами граждан. Оппозиция Молдавии обвиняла Санду в попытке узурпировать власть в стране.

Согласно соцопросам, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией. Так, Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал в конце февраля результаты исследования, согласно которым против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Россией выступают соответственно 70% и 73%.