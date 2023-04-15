МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала о решении Польши о временном запрете импорта украинского зерна: "иуды к Пасхе подавились зерном". СМИ раскрыли, на что идет польский бизнес ради ввоза зерна с Украины

Ранее стало известно, что кабмин Польши уполномочил глав профильных ведомств временно запретить импорт зерна с Украины.

"Коротко о "зерновой сделке". Так сказать, иуды к Пасхе подавились зерном", — написала Захарова в своём телеграм-канале, комментируя решение Варшавы.