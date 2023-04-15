2023-04-15T19:06:17+03:00
2023-04-15T19:06:17+03:00
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2023
https://1prime.ru/News/20230415/840385640.html
МИД прокомментировал решение Польши о запрете импорта украинского зерна
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала о решении Польши о временном запрете импорта украинского зерна: "иуды к Пасхе подавились зерном". Ранее стало... ПРАЙМ, 15.04.2023
новости, россия, мид, мария захарова, зерно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала о решении Польши о временном запрете импорта украинского зерна: "иуды к Пасхе подавились зерном".
Ранее стало известно, что кабмин Польши уполномочил глав профильных ведомств временно запретить импорт зерна с Украины.
"Коротко о "зерновой сделке". Так сказать, иуды к Пасхе подавились зерном", — написала Захарова в своём телеграм-канале, комментируя решение Варшавы.