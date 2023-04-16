МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. В Киеве заявили, что на переговорах в понедельник надеются договориться о транзите зерна с Варшавой, которая до 30 июня запретила ввоз сельхозпродукции с Украины на фоне протестов фермеров. Поляков возмутило очередное высказывание президента Дуды об Украине

"Мы понимаем, что польским фермерам сложно. Мы все понимаем, кто является причиной всего этого. Но каждый человек в мире знает, что сложнее всего украинским фермерам. Мы надеемся на конструктив в переговорах в понедельник", — приводит украинское издание "Клименко. Тайм" слова министра аграрной политики Украины Николая Сольского.

По его словам, проблемы по транзиту и экспорту в Польшу продолжаются с января. Для ее урегулирования было проведено много переговоров, в том числе непубличного характера.

В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

Ранее ряд организаций, объединяющих польских фермеров, выразили протест в связи с тем, что в стране оседает и реализуется зерно, которое ввозят с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около 2 миллионов тонн зерна.