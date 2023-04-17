МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Европа и Азия столкнулись с неожиданным переизбытком сжиженного природного газа, который может оказать влияние на цены, сообщил Bloomberg. СМИ узнали о планах Нидерландов прекратить импорт российского СПГ

Такая ситуация возникла из-за мягкой зимы и снижению потребления.

"Похоже, что существует кратковременный избыток газа, который должен поддерживать давление на цены на СПГ в ближайшие несколько недель, что может привести к небольшому снижению контрольных показателей", — пояснил энергетический аналитик Bloomberg Intelligence Тэлон Кастер.

Испанские хранилища заполнены уже на 85 процентов: агентство предупредило, что перегруз на национальном рынке может повлиять и на спотовые цены, ведь в стране находится самое большое количество СПГ-терминалов в ЕС.

Но, как отметил Bloomberg, ситуация может измениться: цены на энергоносители в Европе и Азии все остаются высокими.