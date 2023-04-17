В Европе возник переизбыток СПГ, сообщил Bloomberg
Bloomberg сообщил, что Европа и Азия столкнулись с переизбытком сжиженного природного газа
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Европа и Азия столкнулись с неожиданным переизбытком сжиженного природного газа, который может оказать влияние на цены, сообщил Bloomberg.
Такая ситуация возникла из-за мягкой зимы и снижению потребления.
"Похоже, что существует кратковременный избыток газа, который должен поддерживать давление на цены на СПГ в ближайшие несколько недель, что может привести к небольшому снижению контрольных показателей", — пояснил энергетический аналитик Bloomberg Intelligence Тэлон Кастер.
Испанские хранилища заполнены уже на 85 процентов: агентство предупредило, что перегруз на национальном рынке может повлиять и на спотовые цены, ведь в стране находится самое большое количество СПГ-терминалов в ЕС.
Но, как отметил Bloomberg, ситуация может измениться: цены на энергоносители в Европе и Азии все остаются высокими.
https://1prime.ru/News/20230417/840395493.html
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