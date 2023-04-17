МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Мировое господство доллара может оказаться под угрозой из-за того, что США вводят санкции против таких стран, как Россия, пишет Business Insider со ссылкой на главу американского Минфина Джанет Йеллен. Раскрыта еще одна причина обвала доллара

"Когда мы применяем финансовые санкции, которые связаны с ролью доллара, существует риск, что со временем его гегемония будет подорвана", — заявила чиновница в интервью CNN.

При этом она назвала доллар очень эффективным инструментом, которые Соединенные Штаты используют разумно. Йеллен также отметила, что у России, Китая и Ирана есть желание найти ему альтернативу. Однако воссоздать систему, которая бы также поддерживала доллар, будет сложно.

Президент России Владимир Путин в конце марта заявил, что Россия выступает за использование юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки.