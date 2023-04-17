Гегемония подорвана: глава Минфина США сделала неожиданное признание
Глава Минфина США Йеллен: санкции США против России подорвут гегемонию доллара в будущем
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Мировое господство доллара может оказаться под угрозой из-за того, что США вводят санкции против таких стран, как Россия, пишет Business Insider со ссылкой на главу американского Минфина Джанет Йеллен.
"Когда мы применяем финансовые санкции, которые связаны с ролью доллара, существует риск, что со временем его гегемония будет подорвана", — заявила чиновница в интервью CNN.
При этом она назвала доллар очень эффективным инструментом, которые Соединенные Штаты используют разумно. Йеллен также отметила, что у России, Китая и Ирана есть желание найти ему альтернативу. Однако воссоздать систему, которая бы также поддерживала доллар, будет сложно.
Президент России Владимир Путин в конце марта заявил, что Россия выступает за использование юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки.
https://1prime.ru/News/20230417/840399700.html
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