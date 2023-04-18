МОСКВа, 18 апр — ПРАЙМ. Попытки стран Западного блока сравнивать Россию с Италией по показателю номинального ВВП в корне неверно и говорит о слепоте и некомпетенции политиков и экономистов. Как призывает в своей статье обозреватель американского издания The National Interest Карлос Роа, необходимо признать мощь соперника в лице России. Страны G7 продолжат блокировать обход санкций Россией

"Во всем внешнеполитическом дискурсе едва ли отыщется мем, более укоренившийся или обманчивый, чем избитое сравнение российской экономики с итальянской", — считает он.

Эту уловку, отмечает автор статьи, впервые использовал в 2014 году сенатор Линдси Грэм, пытаясь навязать мнение о слабости экономики России перед "коллективной мощью" стран Западного блока. Следуя этому подходу были предприняты определенные шаги, которые оказались в корне неверными и не привели к победе над Кремлем.

"Увы, эта фраза сформировала наш подход к России, и от нее давно пора отказаться", — сожалеет он.

Роа ставит перед читателем вопрос о том, смогла ли бы экономика России выдержать беспрецедентное санкционное давление, если бы она и впрямь была "столь мелкой и никчемной?"

Обозреватель также напоминает о том, что Россия и Италия стали близки друг к другу по номинальному объему ВВП. Этот показатель часто применяют как "излюбленное мерило" размера и мощи национальной экономики со времен окончания Второй мировой войны.

На никчемность этого взгляда на российскую экономику указал французский экономист Жак Сапир. Он напомнил, что по паритету покупательной способности (ППС) Россия находится ближе к Германии, чем к Италии.

"Разница самая принципиальная, и одно то, что так много людей повторяют сравнение России и Италии, как попугай, одновременно озадачивает и настораживает", — пишет Роа.

Нежелание стран Запада признать, что в лице России они имеют дело с сильной и достаточно развитой экономикой, может обернуться катастрофой, считает журналист. Пора честно оценить размер и мощь экономических соперников, в том числе и России. Тогда Запад сможет решать свои собственные проблемы, о которых говорят рекордная инфляция, крушение банковских гигантов и производственный спад.

Отдельно журналист затронул вопрос санкционного давления на Москву: политика необходимо как можно быстрее пересмотреть отношение к ограничительным мерам. Ведь санкции не могут служить панацеей, считает он. Особенно, когда давление идет на страну с внушительной экономической мощью.