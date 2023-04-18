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https://1prime.ru/News/20230418/840409391.html
Небензя оценил текущие результаты продуктовой сделки
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https://россиясегодня.рф
. В части исполнения условий продуктовой сделки ничего не движется, усилия пока не принесли России результатов, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Ничто не... ПРАЙМ, 18.04.2023
новости, россия, оон, продуктовая сделка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ООН, 18 апр — ПРАЙМ. В части исполнения условий продуктовой сделки ничего не движется, усилия пока не принесли России результатов, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Ничто не движется. Усилия прилагаются, но, к сожалению, они не принесли плодов для нас — в контексте меморандума", — сообщил он.
Небензя рассказал о наличии проблем с Совместным координационным центром в Стамбуле, которые нужно решить, так как они не согласуются с договоренностями, достигнутыми в июле прошлого года.
"Так что пока нет оптимистичных новостей", — добавил он.
Отвечая на вопрос о том, чего ждать после 18 мая, когда действие сделки истечет, Небензя заявил: "Не мне решать. Но мы четко сказали: мы хотим видеть прогресс".