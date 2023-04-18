ООН, 18 апр — ПРАЙМ. В части исполнения условий продуктовой сделки ничего не движется, усилия пока не принесли России результатов, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. Страны G7 призвали Россию не ограничивать срок "зерновой сделки"

"Ничто не движется. Усилия прилагаются, но, к сожалению, они не принесли плодов для нас — в контексте меморандума", — сообщил он.

Небензя рассказал о наличии проблем с Совместным координационным центром в Стамбуле, которые нужно решить, так как они не согласуются с договоренностями, достигнутыми в июле прошлого года.

"Так что пока нет оптимистичных новостей", — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, чего ждать после 18 мая, когда действие сделки истечет, Небензя заявил: "Не мне решать. Но мы четко сказали: мы хотим видеть прогресс".