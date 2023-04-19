ЕК пообещала сто миллионов евро за снятие запрета на импорт зерна с Украины
ЕК пообещала фермерам сто миллионов евро за отмену запрета на импорт зерна из Украины
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Еврокомиссия готовит новый пакет помощи для тех европейских фермеров, которые пострадали из-за импорта сельхозпродукции с Украины, сообщила представитель ЕК Дана Спинант.
"Вы помните, что мы уже предоставили пакет поддержки в размере 56,3 миллиона евро для наиболее пострадавших фермеров, и сейчас мы готовим второй пакет финансовой поддержки в размере ста миллионов евро", — сказала она, добавив, что с такой идеей выступила глава Еврокомиссии Усрула фон дер Ляйен.
Кроме того, ЕК примет превентивные меры для пшеницы, рапса и подсолнечника.
Польша и Венгрия из-за протестов фермеров ввели временный запрет на импорт сельхозпродукции с Украины, которая поступает на общеевропейский рынок без пошлин. На этой неделе о подобных мерах объявила Словакия и, по сообщениям СМИ, Болгария.
https://1prime.ru/News/20230419/840417288.html
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