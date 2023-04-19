МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Еврокомиссия готовит новый пакет помощи для тех европейских фермеров, которые пострадали из-за импорта сельхозпродукции с Украины, сообщила представитель ЕК Дана Спинант. Польские фермеры получат компенсации из-за наплыва украинского зерна

"Вы помните, что мы уже предоставили пакет поддержки в размере 56,3 миллиона евро для наиболее пострадавших фермеров, и сейчас мы готовим второй пакет финансовой поддержки в размере ста миллионов евро", — сказала она, добавив, что с такой идеей выступила глава Еврокомиссии Усрула фон дер Ляйен.

Кроме того, ЕК примет превентивные меры для пшеницы, рапса и подсолнечника.

Польша и Венгрия из-за протестов фермеров ввели временный запрет на импорт сельхозпродукции с Украины, которая поступает на общеевропейский рынок без пошлин. На этой неделе о подобных мерах объявила Словакия и, по сообщениям СМИ, Болгария.